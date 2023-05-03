الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي مساعد وزير الموارد المائية والري لبحث أوجه التعاون

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بمكتبه، الدكتور خالد وصيف، مساعد وزير الموارد المائية والري للشركات والاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للأملاك.

جاء ذلك بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، المستشار عصام النديم، المستشار القانوني، والمهندس أشرف طايل، المستشار الهندسي للمحافظة، والمهندس حمدي شوقي، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمنوفية.

يأتي هذا اللقاء في إطار بحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري لتعظيم الاستفادة القصوى من أملاك الري لإقامة مشروعات استثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين، وذلك في ضوء توجيهات ورؤية القيادة السياسية وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام تماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وأكد محافظ المنوفية، حرصه على التعاون الدائم والوثيق مع وزارة الري وكل مؤسسات الدولة للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أنه جارٍ التنسيق مع الوزارة لطرح قطع الأراضي غير المستغلة لأملاك الري والتي انتفى صفة النفع العام بها كفرص استثمارية للمستثمرين لإقامة مشروعات تعظم الاستفادة من تلك الأراضي وتساهم في توفير فرص عمل للشباب وتنمية الموارد الذاتية للمحافظة بما يحقق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المحافظة ومواطنيها.

وأشار مساعد وزير الموارد المائية والري إلى أنه تنفيذًا لتكليفات وزير الري وتوجهات أجهزة الدولة المختلفة، تحرص وزارة الري على حصر شامل لكل الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها بالمحافظات وإزالة التعديات الواقعة عليها واختيار أفضل السبل لاستغلالها في مشروعات تنموية واستثمارية تعظم مدخلات وموارد الدولة ونتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة، وعقب اللقاء قامت اللجنة المشكلة بإجراء معاينات ميدانية على الطبيعة لبعض قطع الأراضي المقترحة بأرجاء المحافظة للوقوف عليها واتخاذ اللازم بشأنها.

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