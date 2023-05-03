الأربعاء 03 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|منة فضالى تكشف موقفها من السحر.. وإصابات بالاختناق إثر قمع من الاحتلال الإسرائيلى

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية أخبارًا عديدة تنوعت بين الشأن المحلي والشأن العالمي وأخبار الحوادث، جميعها كانت مثيرة لاهتمام المواطن.

ولمن يرغب في معرفة آخر الأخبار التي حدثت على مدار الساعات الماضية، نقدمها لكم عن طريق موقع "الدستور" بنشرة "أخبار فاتتك".

الأوبرا تطلق أولى حفلات رعاية الموهوبين للفائزين بجائزة المبدع الصغير (صور)

أطفال المواهب

شهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية أولى حفلات سلسلة (رعاية أطفال وشباب الموهوبين) الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير التي ترعاها حرم الرئيس، السيدة انتصار السيسى.

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ريال مدريد يخسر من سوسيداد ويقرب برشلونة من لقب الدورى الإسبانى

ريال مدريد - ريال

خسر فريق ريال مدريد أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

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إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية فى مخيم العروب

مواجهات بين الفلسطينيين

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية منددة باغتيال الأسير خضر عدنان في مخيم العروب شمال الخليل.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين مؤخرًا خاصة ربات البيوت التي يرغبن في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل.

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بعد دورها فى "جعفر العمدة".. منة فضالى تكشف موقفها من السحر والشعوذة

منة فضالى

كشفت الفنانة منة فضالي عن علاقتها بالسحر والشعوذة في حياتها الشخصية، وذلك بعد الدور الذي قدمته في مسلسل "جعفر العمدة"، مع الفنان محمد رمضان.

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حملات موسعة بمحافظة القاهرة على الباعة الجائلين بشوارع العاصمة

اللواء خالد عبد العال

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء؛ لتحقيق الانضباط.

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الأوبرا السيسي انتصار السيسي اسعار الدواجن الاحتلال قوات الاحتلال ريال مدريد ريال سوسيداد الدواجن جعفر العمدة منة فضالي السحر

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