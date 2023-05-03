أخبار فاتتك|منة فضالى تكشف موقفها من السحر.. وإصابات بالاختناق إثر قمع من الاحتلال الإسرائيلى

شهدت الساعات الماضية أخبارًا عديدة تنوعت بين الشأن المحلي والشأن العالمي وأخبار الحوادث، جميعها كانت مثيرة لاهتمام المواطن.

ولمن يرغب في معرفة آخر الأخبار التي حدثت على مدار الساعات الماضية، نقدمها لكم عن طريق موقع "الدستور" بنشرة "أخبار فاتتك".

الأوبرا تطلق أولى حفلات رعاية الموهوبين للفائزين بجائزة المبدع الصغير (صور)

شهد المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية أولى حفلات سلسلة (رعاية أطفال وشباب الموهوبين) الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير التي ترعاها حرم الرئيس، السيدة انتصار السيسى.

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ريال مدريد يخسر من سوسيداد ويقرب برشلونة من لقب الدورى الإسبانى

خسر فريق ريال مدريد أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

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إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية فى مخيم العروب

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية منددة باغتيال الأسير خضر عدنان في مخيم العروب شمال الخليل.

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أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين مؤخرًا خاصة ربات البيوت التي يرغبن في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل.

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بعد دورها فى "جعفر العمدة".. منة فضالى تكشف موقفها من السحر والشعوذة

كشفت الفنانة منة فضالي عن علاقتها بالسحر والشعوذة في حياتها الشخصية، وذلك بعد الدور الذي قدمته في مسلسل "جعفر العمدة"، مع الفنان محمد رمضان.

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حملات موسعة بمحافظة القاهرة على الباعة الجائلين بشوارع العاصمة

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء؛ لتحقيق الانضباط.

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