بعد دورها فى "جعفر العمدة".. منة فضالى تكشف موقفها من السحر والشعوذة

كشفت الفنانة منة فضالي، علاقتها بالسحر والشعوذة في حياتها الشخصية وذلك بعد الدور الذي قدمته في مسلسل "جعفر العمدة"، مع الفنن محمد رمضان.

وقالت "فضالي"، خلال حوارها ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc: "ماليش في السحر والشعوذة ولا اعتقد بهما وزمان قيل إن حد عاملي عمل وكانت حاجة تافهة، ولكن أنا لا أصدق في ذلك فالحسد والسحر وردوا في القرآن ولكن لا أشغل بالي بالأعمال".

علاقتها بهالة صدقي

وعن علاقتها بالفنانة هالة صدقي"صفصف"، قالت، إنها تعتبر صديقتها المقربة جدًا، وهي شخصية تحب كل الناس وتخدمهم من قلبها، مضيفة، أن الفنانة هالة صدقي تلح عليها في الزواج دائمًا.

وأكدت أنها اتخذت موقفًا من الزواج لانها اعتادت على أن تكون وحيدة ولا يسألها شخص عن مواعيد خروجها وعودتها خاصة وقت التصوير.

وأشارت إلى أن ضرب الفنانة هالة صدقي في مشهد الدجالة نصف الحوار مرتجل ولم يكن بالحوار، وأن الضرب فيه كان حقيقيًا.