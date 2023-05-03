الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابات بالاختناق إثر قمع الاحتلال الإسرائيلى مسيرة سلمية فى مخيم العروب

مواجهات بين الفلسطينيين
مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة سلمية منددة باغتيال الأسير خضر عدنان، في مخيم العروب، شمال الخليل.


وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل المخيم قمعت المشاركين في المسيرة التي انطلقت من وسط المخيم، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع صوبهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، تم علاجهم ميدانيا.


وكان الأسير خضر عدنان (44 عاما) قد استشهد في سجون الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم بعد إضرابه عن الطعام 86 يوما. 

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