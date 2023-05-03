ريال مدريد يخسر من سوسيداد ويقرب برشلونة من لقب الدورى الإسبانى

خسر فريق ريال مدريد أمام مضيفه ريال سوسيداد بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني.

فريق سوسيداد سيطر على أحداث الشوط الأول من المباراة، وكان قريبًا من التسجيل في الدقيقة 16 عن طريق زوبيمندي من متابعة للركلة الركنية التي نفذها كوبو، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وتلقى ديفيد سيلفا تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 21، لكن تيبو كورتوا تصدى لتسديدته ببراعة.

واقتصرت محاولات لاعبي ريال مدريد على الاعتماد على الركلات الثابتة والعرضيات، لكن سوسيداد كان أخطر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة لاعبي ريال سوسيداد، حتى استطاع الياباني كوبو تسجيل الهدف الأول في شباك فريقه السابق، في الدقيقة 47، مستغلًا خطأ فادح من إيدير ميليتاو.

وأشهر حكم المباراة، البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في وجه داني كارفاخال ظهير ريال مدريد الأيمن، في الدقيقة 61، بسبب الخشونة.

النقص العددي استغله لاعبي سوسيداد من أجل تعزيز تقدمهم، وهو ما حدث بتسجيل الهدف الثاني عن طريق بارينتشيا في الدقيقة 85 بتسديدة قوية من داخل منطقة جزاء ريال مدريد، ليؤكد انتصار فريقه.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال سوسيداد لـ 61 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد ريال مدريد عند 68 نقطة في المركز الرابع.

بذلك، أصبح كفيلًا لـ برشلونة، الفوز في الجولة المقبلة أمام إسبانيول، للتتويج بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي.