الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 محور اهتمام الملايين من المواطنين مؤخرا خاصة ربات البيوت التي يرغبن في وضع ميزانية شراء شهرية لمتطلبات المنزل تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر خاصة في ظل ارتفاع الأسعار الجنونية للسلع الاستراتيجية في الأسواق للمستهلكين.

 

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 مايو 2023

شهدت أسواق الطيور والدواجن الشعبية بالعديد من محافظات الجمهورية ارتفاع بسيط في الساعات الأخيرة بقيمة 3 جنيهات للكيلو الواحد من الطيور الحية المختلفة حيث جاءت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3 مايو 2023 كما يلي:-

يتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار ما بين 63 - 65 جنيه فيما تتراوح أسعار الكيلو في الأسواق للمستهلكين ما بين 73 - 75 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار ما بين 95 - 99 جنيه فيما تتراوح أسعار الكيلو في الأسواق للمستهلكين ما بين 102 - 106 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار ما بين 81 - 82 جنيه فيما تتراوح أسعار الكيلو في الأسواق للمستهلكين ما بين 90 - 92 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الفراخ الأمهات المزارع للتجار ما بين 54 - 56 جنيه فيما تتراوح أسعار الكيلو في الأسواق للمستهلكين ما بين 60 - 92 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الأرانب في المزارع للتجار ما بين 81 - 82 جنيه فيما تتراوح أسعار الكيلو في الأسواق للمستهلكين ما بين 90 - 92 جنيه.
 

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023 فى البنوك المصرية

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 فى البنوك المصرية

أسعار البانية و الأوراك في الأسواق المصرية

سجل الكيلو جرام من البانية في محلات بيع الطيور نحو 150 و 165 جنيه للمواطنين.

سجل الكيلو جرام من الشيش طاووق في محلات بيع الطيور نحو 160 و 180 جنيه للمواطنين.

سجل الكيلو جرام من الأوراك في محلات بيع الطيور نحو 75 و 82 جنيه للمواطنين.


سجل الكيلو جرام من الأجنحة في محلات بيع الطيور نحو 62 و 65 جنيه للمواطنين.
 

سجل الكيلو جرام من كبد والقوانص في محلات بيع الطيور نحو 85 و 90 جنيه للمواطنين.

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منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023

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الحكومة تنفى صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم

سعر البيض في الأسواق المصرية للمستهلكين

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار 96 فيما يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية إلى 100 جنيه.


وصل سعر كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار 99 فيما يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية إلى 100.75 جنيه.

 

وصل سعر كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار 100 فيما يصل إلى المستهلكين في المحلات التجارية إلى 103.75 جنيه.

 

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