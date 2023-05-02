منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 2-5-2023

واصل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 استقراره أمام الجنيه المصري في منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديثات متوسط سعر العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم فى مصر تحديث يومى

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 استقرارًا ليسجل نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، في منتصف التعاملات، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط أسعار صرف العملات في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم فى سوريا

سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 في منتصف التعاملات استقرارًا في سوق دمشق ليسجل نحو 8150 ليرة للشراء، و8200 ليرة للبيع، واستقر سعر الدولار في إدلب ليسجل نحو 8160 ليرة للشراء و8210 ليرة للبيع، كما استقر سعر الدولار في الحسكة ليبلغ نحو 8160 ليرة للشراء و8210 ليرة للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بالبنوك المصرية

ينشر «الدستور» آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023، حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية في منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى المصرى

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر

-30.75 جنيه للشراء.

-30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك الإسكندرية

-30.85 جنيه للشراء.

-30.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك التجارى الدولي “cib"

-30.85 جنيه للشراء.

-30.95 جنيه للبيع.

سعر البيتكوين أمام الدولار

سعر عملة البيتكوين اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 شهد استقرارًا مقابل الدولار الأمريكي خلال منتصف التعاملات لتبلغ نحو 29,260.50 دولار، حيث شهدت خلال الفترة الماضية عدم استقرار وتذبذب في سعرها أمام الدولار الأمريكي.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

سجلت سعر الليرة اللبنانية اليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 خلال منتصف التعاملات استقرارًا مقابل الدولار الأمريكي ليبلغ سعر الدولار اليوم في لبنان 14,812.45 ليرة لبنانية، حيث شهدت الليرة اللبنانية حالة من التذبذب وعدم الاستقرار أمام الدولار خلال الفترة الماضية.