الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاشتباكات تجبر السودانيين على الفرار.. "القاهرة الإخبارية": أبرز مسارات النزوح واللجوء (إنفوجراف)

السودان
السودان

عرضت قناة القاهرة الإخبارية "إنفوجراف" تفصيليًا عن الاشتباكات التي أجبرت السودانيين على الفرار.

وعن أبرز مسارات النزوح واللجوء من السودانيين:

النزوح الداخلي:-

النزوح نحو الشمال إلى ولاية نهر النيل

النزوح نحو الجنوب إلى ولاية النيل الأبيض

النزوح نحو الشرق إلى ولاية الجزيرة

النزوح نحو الغرب إلى ولاية شمال كردفان.

اللجوء للخارج:-

اللجوء إلى معبري قسطل وأرقين نحو مصر.

اللجوء إلى دولة تشاد.

اللجوء إلى غدامس الليبية ومنها لدبداب الجزائرية ومنها نحو أوروبا.

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