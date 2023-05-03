الاشتباكات تجبر السودانيين على الفرار.. "القاهرة الإخبارية": أبرز مسارات النزوح واللجوء (إنفوجراف)
عرضت قناة القاهرة الإخبارية "إنفوجراف" تفصيليًا عن الاشتباكات التي أجبرت السودانيين على الفرار.
وعن أبرز مسارات النزوح واللجوء من السودانيين:
النزوح الداخلي:-
النزوح نحو الشمال إلى ولاية نهر النيل
النزوح نحو الجنوب إلى ولاية النيل الأبيض
النزوح نحو الشرق إلى ولاية الجزيرة
النزوح نحو الغرب إلى ولاية شمال كردفان.
اللجوء للخارج:-
اللجوء إلى معبري قسطل وأرقين نحو مصر.
اللجوء إلى دولة تشاد.
اللجوء إلى غدامس الليبية ومنها لدبداب الجزائرية ومنها نحو أوروبا.