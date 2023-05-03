الاشتباكات تجبر السودانيين على الفرار.. "القاهرة الإخبارية": أبرز مسارات النزوح واللجوء (إنفوجراف)

عرضت قناة القاهرة الإخبارية "إنفوجراف" تفصيليًا عن الاشتباكات التي أجبرت السودانيين على الفرار.

وعن أبرز مسارات النزوح واللجوء من السودانيين:

النزوح الداخلي:-

النزوح نحو الشمال إلى ولاية نهر النيل

النزوح نحو الجنوب إلى ولاية النيل الأبيض

النزوح نحو الشرق إلى ولاية الجزيرة

النزوح نحو الغرب إلى ولاية شمال كردفان.

اللجوء للخارج:-

اللجوء إلى معبري قسطل وأرقين نحو مصر.

اللجوء إلى دولة تشاد.

اللجوء إلى غدامس الليبية ومنها لدبداب الجزائرية ومنها نحو أوروبا.