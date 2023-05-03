بداية من القاهرة.. مواعيد القطارات المكيفة والروسى اليوم الأربعاء 3 مايو

يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية قائمة مواعيد القطارات المكيفة والروسى اليوم الأربعاء 3 مايو2023 نظرًا لاعتماد المواطن المصري على هذه وسيلة المواصلات.

وإليكم قائمة القطارات المكيفة والقطارات الروسية العادية التى تعمل على كافة خطوط السكة الحديد ومواعيد قيامها، والتى تستلزم الحجز المسبق قبل استقلالها.

مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط (الإسكندرية - القاهرة):

قطار 3024 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) الساعة 10:00.

قطار رقم 902 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 906 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 7.00 صباحا.

قطار رقم 900 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 8.15 صباحا.

قطار رقم 912 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 11.30 صباحا.

قطار رقم 914 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 916 مكيف الإسكندرية القاهرة مباشر موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 922 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.30 عصرا.

قطار رقم 928 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 مساء.

قطار رقم 930 مكيف الإسكندرية القاهرة موعد قيامه الساعة 20.10 مساء.

مواعيد القطارات المكيفة والروسى على خط (القاهرة - أسوان):

قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرا.

قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرا.

قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرا .

قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرا.

قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرا.

قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرا.

قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.

قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.

قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.

قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.

القطارات المكيفة والروسى على خط (أسوان - القاهرة)