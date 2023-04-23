مواعيد القطارات المكيفة والروسية اليوم الأحد 23 أبريل 2023

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد الموافق 23 أبريل 2023، عن جدول مواعيد القطارات المكيفة والروسية العاملة على كافة خطوطها.

ويقدم موقع "الدستور" قائمة بمواعيد القطارات المكيفة والروسية "سابقة الحجز"، وفق جداول التشغيل على النحو التالي

موعد القطارات المكيفة والروسي على خط (القاهرة - أسوان)

-قطار رقم 978 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 06.30 صباحًا.



-قطار رقم 980 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 08.00 صباحًا.



-قطار رقم 2010 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.



-قطار رقم 982 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 12.00 ظهرًا.



-قطار رقم 986 مكيف القاهرة الأقصر موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.



-قطار رقم 970 مكيف بور سعيد سوهاج موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.



-قطار رقم 990 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 16.00 عصرًا .



-قطار رقم 2006 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.15 عصرًا.



-قطار رقم 2012 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 17.30 عصرًا.



-قطار رقم 872 مكيف القاهرة أسيوط موعد قيامه الساعة 17.45 عصرًا.



-قطار رقم 988 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.



-قطار رقم 2014 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.00 مساء.



-قطار رقم 976 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 21.30 مساء.



-قطار رقم 996 مكيف القاهرة أسوان موعد قيامه الساعة 22.00 مساء.



-قطار رقم 890 مكيف القاهرة سوهاج موعد قيامه الساعة 23.30 مساء.



-قطار رقم 974 القاهرة الأقصر (روسي) موعد قيامه الساعة 5.30 صباحًا.



-قطار رقم 1006 القاهرة سوهاج (روسي) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.



-قطار رقم 80 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 8.30 صباحًا.



-قطار رقم 1004 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 9.30 صباحًا.



-قطار رقم 160 القاهرة الأقصر (روسي) موعد قيامه الساعة 12.15 ظهرًا.



-قطار رقم 972 القاهرة أسيوط (روسي) موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرًا.



-قطار رقم 188 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.



-قطار رقم 1014 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 18.50 صباحًا.

-قطار رقم 1012 القاهرة أسوان (روسي) موعد قيامه الساعة 20.20 مساء.



موعد القطارات المكيفة والروسي على خط (أسوان - القاهرة)



- قطار رقم 2013 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 14.30 ظهرًا.



-قطار رقم 2007 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 15.15 عصرًا.



-قطار رقم 2015 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 16.00 مساء.



-قطار رقم 1903 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 17.00 مساء.



-قطار رقم 997 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 20.45 مساء.



-قطار رقم 989 مكيف أسوان القاهرة موعد قيامه الساعة 23.00 مساء.



-قطار رقم 977 مكيف الأقصر القاهرة موعد قيامه الساعة 19.25 مساء.



-قطار رقم 971 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 5.20 صباحًا.



-قطار رقم 991 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 6.30 صباحًا.



-قطار رقم 891 مكيف سوهاج القاهرة موعد قيامه الساعة 11.00 ظهرًا.



-قطار رقم 979 مكيف أسيوط القاهرة موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرًا.



-قطار رقم 1013 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 13.50 ظهرًا.



-قطار رقم 1015 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 17.30 عصرًا.



-قطار رقم 187 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 18.30 مساء.



-قطار رقم 1011 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 23.20 مساء.



-قطار رقم 833 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 00.10 مساء.



-قطار رقم 975 الأقصر القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.



-قطار رقم 1007 سوهاج القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 19.35 مساء.



- قطار رقم 973 أسيوط القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 2.20 ظهرا.



- قطار رقم 165 أسيوط القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.



- قطار رقم 1010 أسوان القاهرة (روسي) موعد قيامه الساعة 00.05 مساء.