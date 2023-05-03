الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مينا كرم لـ«صالون التنسيقية»: التعاونيات لديها فرصة للنجاح بشكل كبير فى الحوار الوطنى

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال مينا كرم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ثقافة التعاونيات مازالت غائبة عن الأغلبية، مضيفًا أن فكرة التعاونيات تتلخص في مجموعة من الأفراد يتحدوا طواعية دون إجبار ليقيموا نشاطًا اقتصاديًا يقام بطريقة ديمقراطية من خلال تداول سلطة داخلية، ومن خلاله تستطيع الحصول على فرص لدخول السوق وتحقيق أرباح وهى شكل من أشكال الاقتصاد التشاركي.

جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان "التنسيقية والحوار الوطني".

وأضاف أن أحد تعريفات التعاونيات أن يكون المجتمع المحلى قادر على إدارة موارده بشكل ذاتي، ومن مميزاته أنه عابر للأيدلوجيات، كما تجد أن التيارات الفكرية أو السياسية تنادي بموضوع التعاونيات وهو ما يعطي  فرصة نجاح أكثر من غيره في الحوار الوطني فحجم الخلافات المبدئية به أقل وكان من مقدمة التوصيات في مؤتمر الاقتصادي الأخير.

وأوضح أن التعاونيات وهو أحد الحلول الهامة لضبط الأداء الاقتصادي وإعادة البوصلة للاقتصاد الوطني من خلال منتج شعبي، مضيفًا أن التعاونيات ليس وليد اليوم ولكنه منذ عام 1843 بدأ في انجلترا وحدث في ألمانيا وفرنسا وأثبتت هذه التجارب نجاحها وكذلك بعض الدول العربية وغرب أفريقيا، كما أن التعاونيات ظهرت في مصر  منذ عام 1906 على يد عمر لطفي وتطورت بعد ذلك إلى بنك التعاون ثم بعد ثورة 52 تم إعادة النظر في قانون التعاونيات، وكان أخر تعديل عام 1975 وهو قسم التعاونيات إلى 6 قوانين مختلفة.

وأشار إلى أنه يجب مراعاة عدة أمور، وهى وضع استراتيجية وطنية للتعاونيات في مصر، وسن تشريع وقانون جديد، وتوفير سيولة مالية لدعم التعاونيات، والربط بين التعاونيات المختلفة  

وأدار الحوار خلال الصالون آدا جاد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون؛ محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، عضو مجلس  أمناء التنسيقية، النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، والنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وعماد رؤوف، ومينا كرم، والدكتورة حنان وجدي، وأحمد مبارك، ومحمود ألماظ، ورحاب عبد الله، والدكتورة إيناس دويدار، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي يتم ضمن أجندة الحوار الوطني.

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