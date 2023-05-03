الأربعاء 03 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 4 أشخاص في حريق بسبب ماس كهربائي ببورسعيد

حريق ماس كهربائي
حريق ماس كهربائي

أصيب 4 أشخاص فى حريق ضخم نشب داخل منزل في منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحى ببورسعيد مساء اليوم بسبب ماس كهربائي، وتمكن رجال الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المباني السكنية المجاورة.

وتلقى اللواء مازن صبري، مدير أمن بورسعيد، إخطار من العميد شريف العربي مدير إدارة الحماية المدنية والإطفاء ببورسعيد يفيد أنه تلقي بلاغ بإندلاع حريق في شقة سكنية بمساكن فاطمة الزهراء بحي الضواحي.

وعلي الفور توجهت سيارتين إطفاء تحت اشراف العقيد هاني المهدي رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد إلى مكان الحادث وتم السيطرة على الحريق

كما انتقلت سيارات الطوارئ والكهرباء والغاز الطبيعي إلى مكان الحادث وتم فصل الكهرباء العمومية والغاز الطبيعي عن المنطقة لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى

وتلقي مدير أمن بورسعيد إخطار من رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، باستقبال مستشفى السلام ببورسعيد كل من “نبيل محمد حسين، 51 سنة” و"دنيا محمد نبيل، 25 سنة"، مصابين بجرح بالجبهة من الدرجة الثانية بالإضافة إلى حالتي اختناق تم اسعافهما في موقع الحادث.

إدارة الحماية المدني اشتعال النيران اصابة اربعة اشخاص اختناق إدارة الحماية المدنية

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