الأربعاء 03 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بداية حملات الموجة الـ21 لاسترداد أراضى الدولة بمركز إطسا بالفيوم

بداية حملات الموجه
بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة

ترأس خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، الأجهزة التنفيذية بالمركز، في حملة مكبرة، بحضور هاني محمد سالم مدير حماية الأراضي بالمركز، ومسئولي أملاك الدولة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، برئاسة اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن،  والعميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا، والرائد أحمد عبدالله، والنقيب محمد فايز، من قوة مركز شرطة إطسا، فى الموجة الـ 21 من موجة الإزالات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الموجة 21 وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

وتمكنت الحملة من إزالة 16 حالة تعدِ بالمباني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بأبو جندير عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة بمساحات مختلفة وباجمالي مساحة 2440 م.

وأسفرت الحملة أيضاً عن تنفيذ  8 قرارات إزالة لتعدى على أملاك دولة ولاية الرى على بحر دفنو وبحر عروس على مساحة 335 م تقريبا نطاق الوحدة المحلية بأبو صير.

وأشار رئيس مركز ومدينة إطسا، إلى أن الموجة الـ 21 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.

بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة
بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة
بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة
بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة
بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة
بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة
بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة
بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة
بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة
بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة
بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة
بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة
بداية حملات الموجه ال٢١ أراضي الدولة وازالة التعديات الفيوم

الأكثر قراءة

إصابة 4 أشخاص في حريق بسبب ماس كهربائي ببورسعيد

بوتين يوجه باتخاذ إجراءات تمويل ممر النقل الدولى بين الشمال والجنوب

الرئيس العراقى: نأمل فى تشكيل مجلس للتعاون التجارى والاقتصادى مع إيطاليا

دراسة تكشف أبرز القضايا المطروحة على طاولة المحور السياسي بالحوار الوطني

ضياء رشوان: هناك جدية كبيرة فى الإفراج عن السياسيين المحبوسين

أرسنال يسترد صدارة الدورى الإنجليزى بثلاثية فى شباك تشيلسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

النوم المفقود!

حسين دعسة

ما بعد بيان "تشاورى عمان" الأولوية إنهاء الأزمة السورية والتعاون العربى والدولى

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب: نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يقصف غزة.. وإطلاق رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الغلاف

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

تبعات استشهاد الأسير «خضر عدنان».. هل يندلع تصعيد بين إسرائيل وغزة؟