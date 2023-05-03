بداية حملات الموجة الـ21 لاسترداد أراضى الدولة بمركز إطسا بالفيوم

ترأس خالد فراج، رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، الأجهزة التنفيذية بالمركز، في حملة مكبرة، بحضور هاني محمد سالم مدير حماية الأراضي بالمركز، ومسئولي أملاك الدولة، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية، برئاسة اللواء محمد فوزي مساعد مدير الأمن، والعميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا، والرائد أحمد عبدالله، والنقيب محمد فايز، من قوة مركز شرطة إطسا، فى الموجة الـ 21 من موجة الإزالات على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لإزالة أى معوقات لإنجاح أعمال الموجة 21 وتحقيق المستهدف منها، ومواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

وتمكنت الحملة من إزالة 16 حالة تعدِ بالمباني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بالوحدة المحلية بأبو جندير عبارة عن أسوار بارتفاعات مختلفة بمساحات مختلفة وباجمالي مساحة 2440 م.

وأسفرت الحملة أيضاً عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعدى على أملاك دولة ولاية الرى على بحر دفنو وبحر عروس على مساحة 335 م تقريبا نطاق الوحدة المحلية بأبو صير.

وأشار رئيس مركز ومدينة إطسا، إلى أن الموجة الـ 21 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين استرداد جميع أملاك الدولة.

بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة

بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة

بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة

بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة

بداية حملات الموجه الـ٢١ لاسترداد أراضى الدولة