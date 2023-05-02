"الصحفيين" تكشف كواليس صورة الصحفية الضاحكة بجنازة مصطفى درويش

كشف مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، عن تفاصيل الصورة المثيرة من جنازة الفنان مصطفى درويش، والتي ظهرت فيها فتاتان وهما تضحكان بالقرب من انهيار شقيق الفنان الراحل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، إن الصورة لم تتخط ثانية واحدة وتم التقاطها من فيديو، مؤكدًا أن الصورة تجمع صحفية وفتاة أخرى عادية والصحفية هي التي ظهر في يدها الهاتفان.

كواليس الصورة

وأكد أن الصحفية تم التحقيق معها اليوم داخل النقابة، وكشفت عن كواليس الموقف، مؤكدة أنها أثناء التقاط الصور بالهاتف، ورفع يديها كشفت ذراعها وطلبت من الفتاة أن تسحب ملابسها لتغطيته، فقالت لها الفتاة: "هو دا وقته"، وهذا سبب ضحكهما.

وأوضح أن الموضوع غير مقصود والأمر مرفوض من أي طرف من الأطراف ولم تكن الابتسامة استهانة بالجنازة ولكنها كانت لحظة عابرة، مؤكدًا أن النقابة في يدها كل التفاصيل بعد تحقيقات اليوم وهي التي ستتخذ القرار المناسب.

وأشار إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي، وضع ضوابط لتغطية الجنازات لمنع انتهاك الخصوصية، وفي الاجتماع القادم للمجلس سيحدد وقت اعتماد هذا البروتوكول ويكون بشكل ملزم.

وتابع، أن نقيب الصحفيين أصدر قرارًا لرؤساء تحرير الصحف بعدم تغطية الجنازات والعزاءات في الوقت الحالي لحين وضع ضوابط للتصوير.