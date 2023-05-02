الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: باريس سان جيرمان يوقف ميسى بسبب رحلة السعودية

ميسي في السعودية
ميسي في السعودية

اتخذ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قراره، بشأن سفر لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي بدون إذن إلى المملكة العربية السعودية، وفقًا للتقارير.

وقال راديو "مونتي كارلو" الفرنسي منذ قليل، أن إدارة باريس سان جيرمان قررت معاقبة ليو ميسي؛ بسبب رحلته إلى المملكة العربية السعودية وسيتم إيقافه لمدة أسبوعين.

وشارك ميسي في حملة دعائية تُرَوّج للأماكن السياحية في المملكة، ونشر صورة لأحد المناظر الطبيعية بالسعودية عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام". 

وقال ميسي، الفائز مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم، في منشور بثه على شبكة "إنستجرام"؛ لتبادل الصور  بالطبيعة في السعودية قائلًا: "مَن كان يتوقع أن السعودية خضراء بهذا الشكل؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما أمكنني ذلك".

وسَبَق لميسي صاحب الـ 35 عامًا، سفير السياحة السعودية، أن زار المملكة في مايو 2022، واستكشف خلال زيارته كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.

 كما حضر إلى الرياض برفقة بعثة النادي الباريسي، في يناير الماضي؛ إذ كان الفريق قد خاض مباراة كأس موسم الرياض في مواجهة نجوم الهلال والنصر.

باريس سان جيرمان ميسى ليونيل ميسى سان جيرمان السعودية

الأكثر قراءة

قائمة أسعار سلع التموين لشهر مايو 2023 بعد الزيادة الجديدة

"بها ملايين".. تفاصيل غرفة الكنز السرية التي اكتشفها رجل الإطفاء أسفل عقار المهندسين

أكاذيب المركزية الإفريقية

الرئيس السيسى فى حوار «أساهى» اليابانية: نبذل جهودا لإيقاف إطلاق النار فى السودان والعودة إلى المفاوضات

نائب محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات "حياة كريمة" في القنطرة شرق

نائب محافظ القاهرة تبحث آخر مستجدات أعمال تطوير منطقة "شق الثعبان"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

وكأن شيئًا لم يكن

محمد العسيري

تجليات تترات دراما رمضان

أشرف عبدالشافي

سلامتك يا عصفور .. صنع الله إبراهيم وأنسى الحاج.. خفايا التجربة الأنثوية

إبراهيم داود

دور الثقافة فى حماية المجتمع

نيت كون يكتب.. نظرة مبكرة على انتخابات 2024 الأمريكية

وائل لطفي

أكاذيب المركزية الإفريقية

ماجد حبته

حوار «أساهى» مع الرئيس

الحسين عبدالرازق

هى أشياء لا تشترى!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

تبعات استشهاد الأسير «خضر عدنان».. هل يندلع تصعيد بين إسرائيل وغزة؟

إطلاق صواريخ من غزة.. نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمنى