تقرير: باريس سان جيرمان يوقف ميسى بسبب رحلة السعودية

اتخذ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قراره، بشأن سفر لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي بدون إذن إلى المملكة العربية السعودية، وفقًا للتقارير.

وقال راديو "مونتي كارلو" الفرنسي منذ قليل، أن إدارة باريس سان جيرمان قررت معاقبة ليو ميسي؛ بسبب رحلته إلى المملكة العربية السعودية وسيتم إيقافه لمدة أسبوعين.

وشارك ميسي في حملة دعائية تُرَوّج للأماكن السياحية في المملكة، ونشر صورة لأحد المناظر الطبيعية بالسعودية عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وقال ميسي، الفائز مع منتخب الأرجنتين بلقب كأس العالم، في منشور بثه على شبكة "إنستجرام"؛ لتبادل الصور بالطبيعة في السعودية قائلًا: "مَن كان يتوقع أن السعودية خضراء بهذا الشكل؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما أمكنني ذلك".

وسَبَق لميسي صاحب الـ 35 عامًا، سفير السياحة السعودية، أن زار المملكة في مايو 2022، واستكشف خلال زيارته كنوز البحر الأحمر وموسم جدة وتاريخها العريق.

كما حضر إلى الرياض برفقة بعثة النادي الباريسي، في يناير الماضي؛ إذ كان الفريق قد خاض مباراة كأس موسم الرياض في مواجهة نجوم الهلال والنصر.