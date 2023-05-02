الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفارة سلوفينيا بالقاهرة تنظم معرض "عودة الإلهة إيزيس" فى متحف الحضارة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

انعقد معرض "عودة الإلهة إيزيس" من أعمال النحات السلوفينى بوشتيان كافتشيتش، اليوم الثلاثاء، وذلك فى المتحف القومى للحضارة المصرية والمنعقد فى الفترة ما بين 2-12 مايو 2023.

حيث عقدت سفارة سلوفينيا بالقاهرة، بالتعاون مع المتحف القومى للحضارة المصرية، برئاسة الدكتور أحمد غنيم -الرئيس التنفيدى للمتحف القومى للحضارة، الافتتاح الرسمى لمعرض النحات السلوفينى بوشتيان كافتشيتش.

قصة "عودة الإلهة إيزيس" هى واجهة فنية، وفى العرض الفنى متعدد الألوان عرضت خامات مختلفة مصنوعة من (البرونز- الأحجار) من خلال الفنان بوشتيان كافتشيتش، ولكل منها جوهرها الأنثوى ومع اسم لاتينى يعبر عن شخصيتها.

ألقى سفير سلوفينيا ساشو بودليسينك كلمة رحب خلالها بالحضور، وأشار إلى الروابط بين البلدين وتعزيز التعاون فى هذا المجال.

وتحدث الفنان السلوفينى كافتشيتش، عن مفهوم عودة الإلهة إيزيس وعن التعاون الثقافى والعلاقات التاريخية بين البلدين.

حضر الحفل عدد من السفراء منهم سفير سنغافورة، بلغاريا، بنما، إيطاليا، ليتوانيا، صربيا، قبرص، سلوفاكيا، فنلندا، التشيك، مالطا، إسبانيا، النرويج، بريطانيا.

كما حضر كل من، السفير صلاح عبدالصادق- مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، والمستشار الثقافى فى سفارة إسبانيا، والمستشار الثقافى فى سفارة ألمانيا.

عودة الآلهة إيزيس النحات السلوفينى بوشتيان كافتشيتش المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي سفارة سلوفينيا بالقاهرة

الأكثر قراءة

وحيد أبويه وحافظ للقرآن الكريم.. مقتل طفل على يد شخصين فى مدينة نصر

رد "الصحفيين" على منع تصوير الجنازات.. وحقيقة فصل المصورتين الضاحكتين (فيديو)

مصرع عامل صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بالفيوم

مصدر: بيراميدز يدرس المشاركة فى السوبر المصرى أمام الأهلى

وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره الأمريكي بشأن تطورات الأوضاع فى السودان

خلال فعاليات "اتكلم عربى".. وزيرة الهجرة تؤكد أهمية تاريخنا وهويتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حوار «أساهى» مع الرئيس

الحسين عبدالرازق

هى أشياء لا تشترى!

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يستعد لإطلاق الصواريخ من الشمال

تبعات استشهاد الأسير «خضر عدنان».. هل يندلع تصعيد بين إسرائيل وغزة؟

إطلاق صواريخ من غزة.. نتنياهو يعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع الأمنى