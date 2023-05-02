"كلام في السياسة".. أيمن محسب: دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني قرار شجاع

قال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحوار الوطني وفي نفس الخطاب إلزام الحكومة بتقديم وثيقة الدولة، هي دعوة شجاعة جدًا.

الحوار الوطني يأتي في ظل معاناة العالم اقتصاديًا

وأضاف خلال حواره ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحوار يأتي في ظل معاناة العالم اقتصاديًا خاصة بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، فالحوار بهذا الشكل لكل الأطياف وهذه شجاعة من القيادة السياسية.

وأكد أنه إذا كانت جمهورية جديدة بدايتها حوار وطني فهي حرية وديمقراطية غير موجودة فالحوار أحد أساليب الديمقراطية الشعبية التي لم نعهدها من قبل، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يتمتع بشخصية مقاتل ومحارب ولديه قدر من الشجاعة على مواجهة ملايين من المصريين.