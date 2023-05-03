جهاز السادات يشن حملة مكبرة لغلق وتشميع محال مخالفين شروط التعاقد

شن جهاز تنمية مدينة السادات إدارة التنمية والإزالة والانشغالات حملة مكبرة بأحياء المدينة لحصر المحلات والوحدات التجارية والإدارية المخالفة لشروط التعاقد.

جهاز السادات

ووجه رئيس الجهاز تعليمات لإدارة الحملة بغلق وتشميع كافة البدرومات والمحلات المخالفة لشروط التعاقد والتخصيص ورخص التشغيل بمختلف أنحاء المدينة.

جهاز السادات

وشكل رئيس الجهاز حملة مكبرة من إدارة التنمية وإدارة الأمن وإدارة العلاقات العامة وبالتنسيق مع شرطة التعمير بتنفيذ قرارات غلق وتشميع واسترداد ورفع عداد الكهرباء لعدد 1 محل تجارى بالسوق التجاري لحي الزيتون بنشاط مخبز فينو بدون رخصة تشغيل واسترداد 6 محلات بسوق الجملة بمنطقه التحدي طريق المطار الجديد لعدم سداد قسطيين متتالين فأكثر لممارستهم أنشطة خضروات وفاكهة

جهاز السادات



أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 1 بدروم أسفل القطعة رقم 488 بالمنطقة السكنية 27 لاستخدامها مخزن سيراميك بالإضافة إلى غلق وتشميع 1 بدروم أسفل القطعة رقم 145 بحي الزيتون 1بنشاط سباكة.



جهاز السادات

ونفذت الحملة غلق وتشميع 4 بدرومات أسفل القطع أرقام -619 -639 -763 - 629 بالمنطقة السكنية 24 بأنشطة موبيليا- حديد وبويات- صالو ألعاب رياضية - أدوات كهربائية لمخالفة شروط التعاقد والتخصيص.

جهاز السادات