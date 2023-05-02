سيدات سودانيات لـ"الدستور": بنحب السيسي.. ومصر جنة الله على الأرض

بجمع الأغراض واصطحاب الأطفال والعائلات واستقلال الأتوبيس؛ قرر العديد من الأشقاء السودانيين الفرار من بلدهم للنجاة بأرواحهم تاركين خلفهم منزلهم وعملهم وحياتهم بأكملها نظرًا لحالة عدم الاستقرار التي فى دولة السودان الشقيقة، متوجهين إلى الأراضى المصرية لأنها مصدر الأمان الوحيد لهم الذي يحتضنهم ويفتح ذراعيه لاستضافتهم في كل وقت وبكل ترحاب.

التقت "الدستور" بسيدات عائدات من السودان، ليروين لنا رحلتهن بعد مغادرتهن لوطنهم إثر الحرب القائمة فى دولة السودان الشقيقة.

"احنا أبناء النيل لأننا نعتبرها بلدنا و مصر أم الدنيا جينا لأننا خوفنا على أطفالنا والسيدات الكبار وأننا نتضرر لأن ضرب النار عشوائى، جينا مصر لأنها بضمنا".. هكذا بدأت مواطنة سودانية حديثها لـ"الدستور" أمام معبر أرقين البرى فى أسوان.

وأضافت أنها جاءت برفقة أسرتها وعدة عائلات أيضًا من دولة السودان الشقيقة إلى الأراضي المصرية عن طريق معبر أرقين البرى، حيث أن الأوضاع فى بلدهم غير مستقرة، وكانوا فى حالة من القلق الشديد نظرًا لحالة عدم الاستقرار إثر أزمة الحرب القائمة التى يمروا بها.

وعبرت لـ"الدستور" أن مصر هي البلد التى تضمنا، قائلة: "نتمنى أن ترحبوا بنا واحنا هنضايقكم شوية في معيشتكم وفى سكنكم، ولكن حال الدنيا وأن الإنسان وقت المحن بيلجأ لاخيه ومصر أم الدنيا واحنا بنحبها شديد".

وتابعت: "احنا بنحب الرئيس السيسي، وربنا يديكم الصحة والعافية اخونا المصريين ويخليكم، متمنية استقرار وصلاح الأحوال فى موطنها السودان".

بينما قالت سماح سعد، مواطنة سودانية، إنها لأول مرة تستقل برفقة أسرتها إلى الأراضي المصرية رحلة أتوبيس ولكنها دائمًا تسافر إليها رحلات طيران، ولكن الوضع اختلف هذه المرة نظرًا لظروف الحرب التى تمر بها دولة السودان الشقيقة.

وأضافت لـ"الدستور" أن بمجرد وقوع حالة الحرب فى دولة السودان قررت اصطحاب أسرتها إلى مصر لأنها بلد آمنة، وكان خلال رحلتها يرافقها ما يقرب من 140 ‪ شخصا، وذلك نظرًا لعدم استقرار الأوضاع فى السودان إثر الحر القائمة فى موطنهم.

وأوضحت أنها ليس أول مرة تزور فيها مصر ولكنها كانت تزورها في إجازات كل عام وتعيش فيها لمدة تتراوح ما بين 3 أو 4 أشهر، لذلك بمجرد شعورهم هى وأسرتها أن الأوضاع غير آمنة عليهم نظرًا لظروف الحرب التي تمر بها السودان توجهوا إلى مصر.

واختتمت: "انا بنزل مصر دايما بس بركب طائرة ولكن أول مرة بسافر أتوبيس، احنا فى مصر بنلاقى منهم الاحترام واحنا بنحب مصر لأنها بالنسبة لينا جنة الله فى الأرض وبلد آمن".