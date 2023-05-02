عماد الدين حسين: الحوار الوطنى سيمكن القوى السياسية والأحزاب من التواصل والمناقشة

قال عمادالدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني وصل لنقطة الانطلاق بعد طول انتظار وجلسات مارسونية استمرت لمدة عام وأسبوعين، وجلسات وصلت إلى 10 ساعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كل القوى السياسية الشرعية والأحزاب ستتمكن من التواصل والمناقشة لتصل لأكبر قدر من الاتفاقيات والجيد أن الناس كلها تتشاور وهذا هو المهم.

القضايا المطروحة بالحوار مهمة ولكن بعضها تكون له أولوية

وأشار إلى أن كل القضايا المطروحة مهمة ولكن بعضها يكون له أولوية مثل الملف السياسي، وبعض القضايا المثارة منذ فترة، مؤكدًا أن غدًا الجلسة الافتتاحية بحضور ممثلين عن قوى سياسية والأحزاب وبداية الحوار ستكون يوم 7 مايو وسيكون على يومين لكل محور.

وأوضح أن الجلسات خلال العام الماضي البعض كان يرى أنها فترة طويلة وأن الحوار تأخر، ولكن هذه الفترة حققت نوعًا كبيرًا من التوافق والمساحات المشتركة بين القوى السياسية المختلفة.