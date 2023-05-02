الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندي: أطالب بوضع صندوق تأميني للأسر حفاظا عليها من التفكك

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لولا وجود واعظات الأوقاف لكانت هناك مشكلة كبيرة، حيث كانت النساء تستمع وتستشير في أمور دينها نساء متشددين، ولهذا الفكر الإرهابي التشددي بين النساء كان يتجدد ويتسع، لذا أثبتت واعظات الأزهر قوتها وكفاءتها بصورة كبيرة في هذا العمل.

كفاءة المرأة المصرية

وأكد الشيخ خالد الجندي، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن المرأة المصرية أثبتت كفاءة حقيقية في الكثير من الأعمال المجتمعية. 

 

وتابع: "المرأة هي اللي بتدفع فاتورة شهر رمضان، خاصة لو المرأة سيدة عاملة، فهي ترعى منزلها وتمارس عملها بالخارج، المرأة سوبر وومن، ويجب أن يكون هناك تكريم سنوي للمرأة في نهاية شهر رمضان المبارك تقديراً لمجهودها العظيم الذي تبذله على مدار الشهر بالكامل".

الصندوق التأميني 

وطالب الشيخ خالد الجندي، بضرورة وضع صندوق تأميني للأسر المصرية الأولى بالرعاية، حيث إن هذا الصندوق سيكون سبباً مباشراً في حماية الأسر من التفكك والانهيار.

خالد الجندي الأعلى للشئون الإسلامية دي ام سي لعلهم يفقهون تقدير عمل المرأة

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