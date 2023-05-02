البلشى: صرف زيادة البدل للصحفيين بأثر رجعى مع الموازنة الجديدة يوليو المقبل

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هناك لقاء مرتقبًا مع وزيرة التضامن لحل كامل المشكلات الخاصة بالتأمينات والمعاشات الخاصة ببعض الزملاء.

وأضاف خلال لقاء له مع عدد من محرري نقابة الصحفيين: حددنا موعدًا مع الوزيرة لحل هذه المشكلات بشكل عام.

وأوضح: نحن الآن في مرحلة تجميع البيانات الخاصة بمشكلات الصحفيين المختلفة مع التأمينات والمعاشات.

وتابع: كما نبحث دعم بعض حالات العلاج، ودعم مسابقة القرآن الكريم من قبل الوزارة، لافتًا إلى أن الوزيرة أبدت استعدادًا واضحًا للتعاون مع نقابة الصحفيين وحل أزماتهم.

وأضاف البلشي، أنه يجري التجهيز الآن لحل مشكلات جوانب نقابة الصحفيين، وهناك تواصل مع نقابة المهندسين لمساعدتنا في ذلك.

وأكد خلال لقائه عددًا من محرري الملف: لدينا خطة لتطوير العمل داخل المبنى بتفعيل مركز التدريب حتى نقدم محتوى لتأهيل الصحفي، وهناك طلبات قدمت لنا للاستثمار في ذلك.

وأشار: لدينا رؤية لتطوير الجهاز الإداري للنقابة وتطوير النظام المحاسبي وإدخال الجانب الإلكتروني في تعاملاتنا.

ونوه إلى أن المجلس الماضي خاطب التأمين الصحي لعمل عيادات داخل المبنى ونواصل الأمر حاليًا، ونتواصل مع الهيئة الآن لدخول الصحفيين للتأمين الصحي الشامل.

وأشار: قدمنا طلبات للإفراج عن الزملاء الصحفيين وتم ذلك بالفعل ونطالب بالمزيد، كما حصلنا على تأكيدات بوصول زيادة البدل بأثر رجعي مع الموازنة الجديدة في شهر يوليو المقبل.