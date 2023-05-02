محافظ جنوب سيناء يشارك في الجلسة الافتتاحية لسوق السفر العربي بدبي

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في فعاليات النسخة الثلاثين من معرض سوق السفر العربي 2023، والذي يستمر حتى الخميس 4 مايو الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

كان في استقبال المحافظ السفير شريف عيسى، سفير مصر في دولة الإمارات، والسفير أشرف الديب، القنصل العام المصرى في دبي، وتجولوا معا في جميع أجنحة بالمعرض.

وشارك اللواء خالد فودة في الجلسة الافتتاحية لسوق السفر العربي 2023، التي تسلط الضوء على استكشاف دور القطاع في معالجة ظاهرة تغير المناخ، وعرض المحافظ عددا من الرؤى والمقترحات خلال النقاش لما له من خبرات خلال انعقاد مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر من العام الماضي.

كما أعرب محافظ جنوب سيناء عن سعادته لمشاركته ومشاركة المستثمرين المصريين عامة ومستثمري شرم الشيخ خاصة في هذا السوق العالمي بغرض تبادل الخبرات والترويج للمنتج السياحي المصري، وعرض خبرات مصر خلال مؤتمر تغير المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022، متمنيا نجاح المؤتمر في نسخته 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام.