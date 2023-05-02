"الصحة" تكشف التطعيمات الضرورية قبل السفر للحج وأماكن توافرها

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توافر كل التطعيمات اللازمة للحجاج، ضمن الإجراءات الطبية لأداء مناسك الحج لموسم عام، مؤكدة ضرورة الحصول على لقاحات فيروس كورونا والالتهاب السحائي والأنفلونزا الموسمية.

أماكن الحصول على التطعيم

وأكدت وزارة الصحة توفير التطعيمات الضرورية والموصى بها قبل السفر لأداء فريضة الحج من خلال 160 مكتبا للتطعيمات الدولية وتطعيمات الحج والعمرة موزعة على كافة المحافظات، لافته إلى أنه يمكن الاستعلام عن مكاتب الصحة التي توفر خدمات التطعيم للمسافرين من خلال الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان "105" أو الموقع الرسمي للوزارة.

التطعيمات الاجبارية قبل السفر للحج

قالت الوزارة إنه بالنسبة للقاح فيروس كورونا، فإنه من الضروري أن يحصل المواطنين قبل السفر على جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقي اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مع تقديم شهادة الـQR Code، وذلك على ألا يكون مضى على آخر جرعة 6 أشهر، لافته إلى أنه يتم الحصول على اللقاح والجرعات التنشيطية من خلال مراكز لقاحات كورونا.

وقالت إنه يجب أن يكون لدى المسافر شهادة تثبت حصولة على جرعة واحدة من لقاح الالتهاب السحائي، حيث يجب تلقى اللقاح بفترة قبل السفر لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات ، وذلك بناء على اشتراطات السلطات الصحية السعودية، لافته إلى أنه يمكن الحصول على شهادة التطعيم من مكاتب الصحة والتطعيمات الدولية الموجودة بكل المحافظات.

المستشفيات المختصة بإجراء فحص الحجاج

وقامت وزارة الصحة والسكان بتخصيص فرق طبية فى المستشفيات والمراكز الطبية لإجراء الفحوص الطبية للمسافرين وذلك لاستكمال اوراق السفر، كما حددت رسوم الكشف الطبى للحج بـ 500 جنيه فى المستشفيات والمراكز المخصصة لإجراء الفحص، والبالغ عددهم 237 مستشفى فى كافة المحافظات، حيث تستقبل المواطنين من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

ونصحت وزارة الصحة والسكان، الحجاج المصريين بعد سفرهم إلى الأراضي المقدسة، باتباع التعليمات والإجراءات الاحترازية للحماية من الإصابة بالأمراض المعدية، ومراجعة البعثة الطبية المصرية لوزارة الصحة والسكان في كافة الاستشارات الطبية والوقائية.