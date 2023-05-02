خبير أثرى: المتحف المصرى الكبير سيُقدم تجربة رائعة للزائر

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إن العالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يعتبر أكبر صرح على مستوى العالم يضم 100 ألف قطعة أثرية، بجانب عرض مجموعة الفرعون الصغير توت عنخ آمون التي تتجاوز 5 آلاف قطعة أثرية.

وأضاف عامر، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن المتحف صمم ليعرض أكبر مجموعة متكاملة في العالم من الآثار المصرية القديمة، ويعرض آلاف القطع الأثرية الفريدة التي يرجع تاريخها لآلاف السنين، ويعكس التنوع في التاريخ والثقافة المصرية، ويقدم تجربة رائعة ومبدعة للزائرين.

المتحف المصري الكبير يستهدف استقبال 5 ملايين زائر سنويًا

وتابع الخبير الأثري أن المتحف المصري الكبير يستهدف استقبال 5 ملايين زائر سنويًا، مؤكدًا أن المتحف يضم الكثير من القطع الأثرية، والعالم أجمع ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير الأسطوري الذي لن يقل عن حفل نقل موكب المومياوات وإعادة افتتاح طريق الكباش.