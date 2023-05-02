تشكيل أرسنال وتشيلسى المتوقع فى ختام الأسبوع الـ 34 بالدورى الانجليزى والقنوات الناقلة

تشكيل أرسنال وتشيلسى المتوقع فى قمة الأسبوع الـ34 بالدوري الإنجليزى والقنوات الناقلة، هو ما يبحث عنه عشاق ومحبى كرة القدم الأوروبية.

ويبحث أرسنال عن تحقيق الفوز على تشيلسى لضمان العودة لقمة الدورى الإنجليزى، والتى انتزعها منه مان سيتى فى مباراته الأخيرة أمام فولهام والتى أنته بفوز الفريق السماوى بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة أرسنال وتشيلسى فى ختام مباريات الاسبوع الـ 34 والقنوات الناقلة

يستضيف استاد الإمارات مباراة أرسنال وتشيلسى فى ختام مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين بالدورى الانجليزى الممتاز، ويأتي موعد مباراة ارسنال وتشيلسي فى العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء.

القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وتشيلسي

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورت المباراة على الهواء مباشرًا، عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium ، ويعلق على المباراة اليمنى حسن العيدروس.

تشكيل أرسنال وتشيلسى المتوقع فى قمة الأسبوع الـ34 بالدورى الانجليزى

يلتقى أرسنال مع تشيلسى فى ختام مباريات الأسبوع الرابع والثلاثين بالدورى الإنجليزى، حيث يبحث أرسنال عن الفوز للعودة للقمة فيما يبحث تشيلسى عن تحقيق الفوز لتحسين موقعه فى جدول الدورى الانجليزى.

تشكيل أرسنال المتوقع فى مواجهة تشيلسى بالدورى الانجليزى

آرون رامسديل فى حراسة المرمى

زينشينكو - جابرييل ماجاليس - روب هولدينج - بن وايت فى الدفاع

تشاكا - توماس بارتي - مارتن أوديجارد فى وسط الملعب

مارتينيلي - جابرييل خيسوس - بوكايو ساكا فى الهجوم

تشكيل تشيلسى المتوقع أمام أرسنال بالدورى الانجليزى

ميندي فى حراسة المرمى

تشالوباه، تياجو سيلفا، كوليبالي أزبيليكويتا فى الدفاع

كوفاسيتش، جورجينيو، كوكوريلا فى وسط الملعب

ماونت، أوباميانج، ستيرلينج فى الهجوم

ترتيب جدول الدورى الانجليزى قبل مواجهة أرسنال وتشيلسى

مان سيتى برصيد 76 نقطة من 32 مباراة

أرسنال برصيد 75 نقطة من 33 مباراة

نيوكاسل برصيد 65 نقطة من 33 مباراة

مان يونايتد برصيد 63 نقطة من 32 نقطة

ليفربول برصيد 56 نقطة من 33 مباراة

توتنهام برصيد 54 نقطة من 34 مباراة

أستون فيلا برصيد 54 نقطة من 34 مباراة

برايتون برصيد 52 نقطة من 31 مباراة

برينتفورد برصيد 50 نقطة من 34 مباراة

فولهام برصيد 45 نقطة من 33 مباراة

كريستال بالاس برصيد 40 نقطة من 34 مباراة

تشيلسى برصيد 39 نقطة من 32 مباراة.