ترتيب ليفربول فى جدول الدورى الإنجليزى بعد فوز اليوم

ترتيب ليفربول في جدول الدوري الإنجليزي بعد فوز اليوم على نظيره فريق توتنهام بأربعة أهداف مقابل 3 أهداف، تصدر محركات البح، حيث شهد اللقاء مباراة مثيرة خاضها الريدز وكانت له السيطرة فيها خلال الدقائق الأولى من اللقاء.

وسجل ليفربول ثلاثة أهداف في أول ربع ساعة فقط لتنقلب الموازين في الدقائق الأخيرة وتعادل توتنهام لينقذ ديوجو جوتا فريقه ليفربول من الوقوع في فخ التعادل ويقتنص الثلاث نقاط في الثواني الأخيرة من المباراة.

ترتيب ليفربول في جدول الدوري الإنجليزي بعد فوز اليوم

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق نقاط 1 مانشستر سيتي 32 24 4 4 84 30 +54 76 2 أرسنال 33 23 6 4 78 38 +40 75 3 نيوكاسل 33 18 11 4 61 27 +34 65 4 مانشستر يونايتد 32 19 6 7 49 39 +10 63 5 ليفربول 33 16 8 9 65 42 +23 56 6 توتنهام 34 16 6 12 63 57 +6 54 7 أستون فيلا 34 16 6 12 46 42 +4 54 8 برايتون 31 15 7 9 61 40 +21 52 9 برينتفورد 34 12 14 8 52 44 +8 50 10 فولهام 33 13 6 14 45 45 0 45 11 كريستال بالاس 34 10 10 14 35 45 -10 40 12 تشيلسي 32 10 9 13 30 35 -5 39 13 بورنموث 34 11 6 17 36 64 -28 39 14 ولفرهامبتون 34 10 7 17 29 50 -21 37 15 وست هام 33 9 7 17 37 47 -10 34 16 ليدز يونايتد 34 7 9 18 43 67 -24 30 17 نوتنغهام فورست 34 7 9 18 30 62 -32 30 18 ليستر سيتي 33 8 5 20 44 57 -13 29 19 إيفرتون 33 6 10 17 25 50 -25 28 20 ساوثهامبتون 34 6 6 22 28 60 -32 24

وتقدم ترتيب ليفربول في جدول الدوري الإنجليزي بعد فوز اليوم مركز حيث أنهى لقاءات اليوم في المركز الخامس برصيد نقاط 56 نقطة من 33 مباراة خاضها.