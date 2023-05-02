موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة، هو ما يبحث عنه كثير من المتابعين في الوقت الحالي، نظرًا لأهمية المباراة لعشاق النادي المدريدي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة مضيفه ريال سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا"، موسم 2022-2023.

وكان ريال مدريد قد انتصر في الجولة الماضية، على ضيفه ألميريا، بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتُعد مباراة ريال سوسيداد، البروفة الأخيرة لـ ريال مدريد، قبل مواجهة أوساسونا، يوم السبت المقبل، في نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا.

موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد والقنوات الناقلة، فتُقام غدًا الثلاثاء 2 مايو، على ملعب “أنويتا” معقل فريق سوسيداد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإسباني، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد، تليفزيونيًا، على قناة beIN Sports 1 HD.

ترتيب ريال مدريد وريال سوسيداد

ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، برصيد 68 نقطة، بفارق 11 نقطة عن منافسه برشلونة صاحب الصدارة.

ويتواجد ريال سوسيداد في المركز الرابع، برصيد 58 نقطة.

وصعد فريق ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بفوزه على تشيلسي الإنجليزي بأربعة أهداف دون مقابل، في مجموع مباراتي ربع نهائي البطولة.

وضرب ريال مدريد موعدًا مع مانشستر سيتي الإنجليزي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء 9 مايو على ستاد سانتياجو برنابيو فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا، على أن تُقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 17 مايو، فيما تُنقل المباراة على شبكة قنوات بى إن سبوت.