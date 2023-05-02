الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"المركزي الأسترالي" يُفاجئ الأسواق برفع الفائدة

المركزي الاسترالي
المركزي الاسترالي

أعلن البنك المركزي الاسترالي، اليوم الثلاثاء، عن رفع مفاجئ لنسب الفوائد مبددا الآمال بابقائها على حالها مع ظهور مؤشرات على تباطوء التضخم.
قام بنك الاحتياطي الاسترالي برفع سعر الفائدة الرئيسي ب 25 نقطة الى 3,85% مبددا توقعات الخبراء الاقتصاديين التي كانت تشير الى عدم تغييرها.
وأظهرت البيانات الصادرة في أواخر ابريل ان مؤشر أسعار المستهلك انخفض إلى 7% من 7,8% في ديسمبر لكنه لا يزال فوق هدف البنك الذي يريدها ان تصل الى ما بين 2 و3%.
وقال حاكم البنك المركزي فيليب لوي، إن التضخم "تجاوز ذروته" لكنه لا يزال مرتفعا جدا.
وأضاف "نظرا لأهمية إعادة التضخم إلى الهدف المحدد له ضمن جدول زمني معقول، اعتبر المجلس ان زيادة إضافية في أسعار الفوائد مبررة اليوم".
وحذر لوي من أن الأمر قد يستغرق "عامين" قبل أن يعود التضخم الى مستوى مقبول، مشيرًا إلى أنه قد يتم رفع نسب الفوائد بشكل إضافي.
وأوضح أن "تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي قد يكون مطلوبا لضمان عودة التضخم الى هدفه في فترة معقولة لكن ذلك سيكون رهنا بكيفية تطور الاقتصاد والتضخم".
وكان الاحتياطي الاسترالي أبقى معدلات الفوائد على حالها في آخر اجتماع له في ابريل منهيا سلسلة من عمليات رفع متتالية لعشر مرات.
وقال لوي إن هذا الأمر أتاح للبنك تقييم وضع الاقتصاد قبل اتخاذ قرار بشأن الرفع الأخير.

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