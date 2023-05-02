الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مباحثات بين وزير الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السودانى (صور)

لقاء سامح شكري ودفع
لقاء سامح شكري ودفع الله الحاج علي

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، منذ قليل، دفع الله الحاج علي المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني. 

ويعقد وزير الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني جلسة مباحثات تناول تطورات الأوضاع في السودان. 

ونشر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صورًا، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، لاستقبال شكري لـ«دفع الله الحاج علي». 

وتبذل مصر جهودًا كبيرة، كما تلعب دور الوساطة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار في السودان وإتاحة الفرصة للحوار. 

ودعت مصر، منذ بداية الاشتباكات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى حقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة ومقدرات الشعب السوداني.

وأكدت ضرورة الحفاظ على عدم تدخل أي أطراف خارجية بشكل يؤجج من النزاع الدائر في السودان. 

السودان وزير الخارجية سامح شكري مجلس السيادة السوداني مصر وقف إطلاق النار

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