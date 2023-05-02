الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تداول 42 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتداول 42000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و690 شاحنة و83 سيارة.

وشملت حركة الواردات 37000 طن بضائع ، 444 شاحنة و55 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع، 246 شاحنة و28 سيارة . 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة Lanna naree وعلى متنها 32 ألف طن ألومنيوم قادمة من أستراليا والسفينة بوسيدون إكسبريس، بينما تغادر السفينتين Achille ودليلة فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل ودليلة وغادرت السفينة بوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1600 طن بضائع و241 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيلة وسينا وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1600 راكب بموانيها.

وصول سفينة بضائع ميناء موانئ البحر الاحمر

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