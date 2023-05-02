الثلاثاء 02 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ثقافة الوادي الجديد" تواصل ورش تدريبية "ابدأ حلمك"

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

أكد السيد ماهر كامل، مدير قصر ثقافة موط بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استمرار فعاليات الورش التدريبية لمشروع "ابدا حلمك" ضمن برنامج الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية، حتى ٦ مايو المقبل بإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، مدير عام قصور الثقاقة بإقليم وسط الصعيد، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، وبحضور المخرج خالد أبو ضيف، المدير الإقليمي للمشروع، والمخرج محسن سعيد، المدير الإقليمي للمشروع بالداخلة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبرعاية الفنان المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحت إشراف الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع، والفنان المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع.

وأقميت العديد من التدريبات وورشة الممثل والجسد للمخرج الفنان مناضل عنتر، مصمم التعبير الحركي، تضمنت مجموعة من التدربيات ومنها تمرين الثقة وتمرين تبادل الطاقة، وهي الأساسيات التي بدأ بها الورشة.

وأوضح المخرج مناضل أن تمرين الثقة يهدف إلي التمثيل  الطبيعي بتلقائية وبشكل بسيط وقد تم تكرار التمرين عدة مرات.
 

وأكد استمرار التدريب مع الموسيقار حسام حسني وقائد فرقة الموسيقي العربية بأسيوط على بعض الأغاني ذات المقامات المختلفة، مع تكثيف الورش التدريبية الخاصة بالمشروع ووضع الأسس والآليات الخاصة بالمشروع خلال الأيام المقبلة، استعدادا لتخريج دفعة جديدة من متدربي “ابدأ حلمك” بمحافظة الوادي الجديد الداخلة قصر ثقافة موط.

يعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفرالشيخ وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.

قصر ثقافة موط محافظة الوادي الجديد إستمرار فعاليات الورش التدريبية إبدأ حلمك عاصمة الثقافة المصرية

الأكثر قراءة

حبس عصابة موتوسيكلات فى بولاق أبوالعلا والخليفة

وزير الشباب ومحافظ مطروح يتفقدان ختام أوليمبياد المحافظات الحدودية

نتيحة علاقة محرمة.. إيداع طفل عثر عليه أسفل كوبرى دار رعاية

"الإحصاء": 252.1 مليون نسخة موزعة محليا وخارجيا للصحف العامة 2021

تعاون مصرى يابانى لتوطين صناعة السيارات فى مصر

"الصحة": تفعيل منظومة العلاج الوقائى للأطفال مرضى الهيموفيليا بمستشفيات التأمين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين فؤاد

توقيع.. امرأة مصرية عاملة

منى رجب

عهد جديد لأرض الفيروز

وائل لطفي

مصرع كليوباترا!

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع اليابان

عبدالوهاب داود

صناعة النشر ليست كالمشاركة على «ميكروباص»

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

صور

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحقيق في جريمة إعدام أسير فلسطيني بسجون الاحتلال

إضراب شامل في محافظات فلسطين احتجاجا على استشهاد أسير بسجون الاحتلال

المجلس الوطنى الفلسطينى يُطالب بمحاكمة الاحتلال على اغتيالاته للفلسطينيين