"ثقافة الوادي الجديد" تواصل ورش تدريبية "ابدأ حلمك"

أكد السيد ماهر كامل، مدير قصر ثقافة موط بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، استمرار فعاليات الورش التدريبية لمشروع "ابدا حلمك" ضمن برنامج الوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية، حتى ٦ مايو المقبل بإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة ضياء مكاوي، مدير عام قصور الثقاقة بإقليم وسط الصعيد، من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد، وبحضور المخرج خالد أبو ضيف، المدير الإقليمي للمشروع، والمخرج محسن سعيد، المدير الإقليمي للمشروع بالداخلة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وبرعاية الفنان المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتحت إشراف الدكتور هانى كمال رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة والمدير التنفيذي للمشروع، والفنان المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع.

وأقميت العديد من التدريبات وورشة الممثل والجسد للمخرج الفنان مناضل عنتر، مصمم التعبير الحركي، تضمنت مجموعة من التدربيات ومنها تمرين الثقة وتمرين تبادل الطاقة، وهي الأساسيات التي بدأ بها الورشة.

وأوضح المخرج مناضل أن تمرين الثقة يهدف إلي التمثيل الطبيعي بتلقائية وبشكل بسيط وقد تم تكرار التمرين عدة مرات.



وأكد استمرار التدريب مع الموسيقار حسام حسني وقائد فرقة الموسيقي العربية بأسيوط على بعض الأغاني ذات المقامات المختلفة، مع تكثيف الورش التدريبية الخاصة بالمشروع ووضع الأسس والآليات الخاصة بالمشروع خلال الأيام المقبلة، استعدادا لتخريج دفعة جديدة من متدربي “ابدأ حلمك” بمحافظة الوادي الجديد الداخلة قصر ثقافة موط.

يعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد أهم المشروعات الفنية التي تنفذها قصور الثقافة، ويهدف إلى تدريب شباب المحافظات وإعداد الممثل الشامل على فنون المسرح، كما يسعى إلى تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وشهدت المرحلة الأولى تخرج دفعات أسيوط والفيوم والشرقية، والمرحلة الثانية بورسعيد وبني سويف والجيزة وكفرالشيخ وتم اعتماد فرق هذه المحافظات فرقا مسرحية نوعية.