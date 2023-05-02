الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسعار النفط تتراجع بفعل مخاوف ضعف الطلب فى الصين

النفط
النفط

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الثلاثاء، لتواصل الخسائر التي تكبدتها في الجلسة السابقة، وذلك في وقت تلقي فيه البيانات الاقتصادية الضعيفة القادمة من الصين والتوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية بظلالها على السوق.
وانخفض خام برنت 24 سنتا، أو 0.3 بالمائة، إلى 79.07 دولار للبرميل، كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو 0.3 بالمائة، إلى 75.41 دولار للبرميل.
وتراجع الخامان أكثر من دولار في جلستهما الأخيرة. 

وقالت تينا تينج المحللة في سي.إم.سي ماركتس «الضغط السلبي على النفط يعني أن التعافي الاقتصادي في الصين ليس واعدا حقا، مما يعوق التوقعات بشأن الطلب على استهلاك الوقود».
وأظهرت بيانات رسمية، الأحد، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين انخفض بشكل غير متوقع في أبريل، في أول انكماش لمؤشر مديري المشتريات الصناعي منذ ديسمبر.
وكان من المتوقع أن يؤدي التعافي الصناعي والاقتصادي للصين من جائحة فيروس كورونا إلى زيادة الطلب هذا العام.
وأظهر استطلاع أمس الإثنين، توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي، مما يدعم السوق بعض الشيء.
ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الذي يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى. وقد يؤثر هذا الرفع، الذي تقوم به البنوك المركزية لمكافحة التضخم، على النفط من خلال تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على الطاقة.
وأثرت المخاوف بشأن القطاع المصرفي أيضًا على النفط في الأسابيع القليلة الماضية.
وفيما يعد ثالث انهيار لمؤسسة أمريكية كبرى في غضون شهرين، صادرت الجهات التنظيمية الأمريكية بنك فيرست ريبابليك هذا الأسبوع قبل أن توافق على صفقة لبيع أغلب أسهمه لبنك جيه.بي مورجان.

اسعار النفط النفط البيانات الاقتصادية الصين أسعار الفائدة الأمريكية

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