الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكي: يجب منع جر السودان إلى حرب أهلية

الاجلاء
الاجلاء

قالت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي إنه على أطراف النزاع بالسودان الجلوس والتفاوض، وذلك وفق صحيفة “بولتيكو” الأمريكية.

وأضافت اللجنة أنه يجب منع جر السودان إلى حرب أهلية، كما أن هناك ضرورة لوقف القتال في السودان.  

وأعربت اللجنة عن قلقها من التعبئة في دارفور على أسس عرقية، حيث إن الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع يخرج عن السيطرة.  

إجلاء المواطنين الأمريكيين 

ونظمت الولايات المتحدة ثلاث قوافل على الأقل لإجلاء المواطنين الأمريكيين من السودان، وذلك مع استمرار القتال، حيث تسعى إدارة بايدن إلى مسارات متعددة لنقل الناس إلى بر الأمان، وبعضها يشمل مساعدة الأفراد العسكريين الأمريكيين.

وفي الأسبوع الماضي فقط، قال مستشار الأمن القومي جاكي سوليفان، إنه “ليس من الممارسات المعتادة للولايات المتحدة إرسال الجيش الأمريكي إلى مناطق الحرب لإخراج جميع المواطنين الأمريكيين، لم نفعل ذلك في ليبيا. لم نفعل ذلك في سوريا. لم نفعل ذلك في اليمن”. 

وقال: "لم نفعل ذلك في أوكرانيا، وكانت أفغانستان حالة فريدة تتعلق بنهاية حرب استمرت 20 عامًا كانت الولايات المتحدة متورطة فيها بشكل مركزي".

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد أخذ المسؤولون الأمريكيون في الاعتبار عوامل مثل ما إذا كانت هناك مطارات عاملة أو ما إذا كانت دولة أخرى قادرة بشكل أفضل على إنقاذ الأمريكيين الذين تقطعت بهم السبل، حيث إنه يمكن القول إن العامل الأكثر أهمية هو الخطر الذي يتعرض له الجنود والدبلوماسيون الأمريكيون الذين سيشاركون في مهمة إجلاء.

الاجلاء لجنة الشؤون الخارجية النواب الأمريكي اطراف النزاع السودان

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