الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم الثلاثاء 2 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج المائية

أبراج
أبراج

يقدم موقع “الدستور” حظك اليوم الثلاثاء لجميع مواليد الأبراج المائية على النحو التالي:

برج السرطان 

من الممكن بدء نظام تمرين للعودة إلى لياقتك البدنية.

قد يقدم لك زميل جديد نصيحة جيدة بشأن الاستثمار.

قد يجد العاملون في المجال الإبداعي صعوبة في إقناع العميل بالأفكار.

إحساسك بالمسؤولية على الصعيد المالي يمكن أن يدهش أفراد الأسرة.

من المرجح أن يعود أولئك الذين يخرجون في جولة عمل ببعض الأخبار الجيدة.

من المرجح أن تقودك جهودك على الصعيد الأكاديمي.

برج العقرب 

المساعدة المالية المطلوبة من شخص ما ستكون وشيكة.

أولئك الذين يبحثون عن مكان مناسب من المرجح أن يحصلوا على شيء ما مباشرة من أحلامهم.

تجنب الإساءة إلى الوالدين أو أفراد الأسرة الآخرين بطرقك الفظة.

برج الحوت 

يمكنك اتباع نظام تمرين للعودة إلى لياقتك البدنية.

قد يحتاج البعض منكم إلى تنفيذ تدابير لخفض التكاليف.

يمكنك تنظيم لقاء في المنزل لمجرد مقابلة أولئك الذين لم تقابلهم لفترة طويلة.

 

أبراج مائية حظك اليوم برج الحوت برج السرطان برج العقرب

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