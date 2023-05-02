لجنة التظلمات تقرر تعليق عقوبة كهربا ومشاركته بشكل قانونى فى السوبر

انتهت الآن لجنة الاستئناف (التظلمات) برئاسة المستشار عادل الشوربجى، وعضوية كل من المستشار محمود علاء الدين، المستشار عمر الفاروق إسماعيل، من نظر الاستئنافات الأربعة المقدمة من النادى الأهلى واللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) ونادى الزمالك بشأن العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط والقيم والأخلاق باتحاد الكرة.

كما ناقشت اللجنة أيضًا الدعوى القضائية المستعجلة رقم 48268 أمام القضاء الإدارى بالطعن على تعيين لجنة الانضباط والقيم والأخلاق والقرارات الصادرة منها.

وقررت اللجنة وقف نظر الاستئنافات الأربعة وكذلك القرارات المطعون عليها الصادرة من قبل لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل المحدد لها جلسة 14 / 5 / 2023 في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء ادارى.