الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إحدى المكرمات فى احتفالية عيد العمال: رئيسنا فتح باب جميل لذوي الإعاقات

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

عبرت شيرين فتحي إسماعيل، مدير إدارة الإعلام بالشركة القابضة “إيجاس”، عن سعادتها لتكريمها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في احتفالية عيد العمال.

سبب تكريمها اليوم

وقالت شيرين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنها كرمت لأنها تقدم نشاطات معينة داخل الإدارة الإعلامية بالشركة، كما أنها تقوم بأنشطة أخرى مثل قراءة القرآن الكريم بالحفلات، كما أنها مختصة بالحديث مع المسئولين حول ما يخص عملها.

واكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، فتح باب جميل لذوي الإعاقات لأن إعاقة السمع أصعب إعاقة ولابد أن يكرموا أنفسم قبل أن يكرمهم أحد.

وأشارت إلى أنها تريد أن يرى الناس أنهم مثلهم وأن الله أخذ منهم حاسة ولكن نستخدم كل الموجود والأشخاص العاديين يستخدمون العين فقط لكننا نستخدم حاسة السمع والشم والإحساس فنحن متساويين والاعاقة الوحيدة هي الاعاقة الشخصية. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي عيد العمال تكريمها ذوي الاعاقات اعاقة السمع

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