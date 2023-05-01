الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"التموين": نستهلك 22 مليون طن قمح.. ورغيف الخبز مدعم بـ92 مليار جنيه

الخبز
الخبز

قال إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف بتأمين احتياجات البلاد من السلع الرئيسية لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من السلع تمثل أساس الأمن الغذائي في مصر وهي: القمح والزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن. 

 قيمة توريد القمح المحلي أعلى من المستورد

وتابع "العشماوي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"،  أن الاحتياطي الخاص بالقمح الآن 2.6 أشهر، خلاف دخول موسم حصاد القمح الجديد، مشيرًا إلى أن قيمة توريد القمح المحلي أعلى من القمح المستورد، معقبًا: "الفلاحين مبسوطين جدًا بعد زيادة الأسعار، ونستهدف جمع 4 ملايين طن". 

ولفت إلى أن مصر تستهلك من 21 لـ22 مليون طن من القمح، وتنتج في أفضل تقدير 10 ملايين طن، وتستورد الباقي من الخارج، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للصوامع تقوم بالذهاب إلى المزارع لاستلام القمح تسهيلاً على المزارعين.

وأشار إلى أن منظومة الخبز هي الأكبر في الدولة المصرية، مضيفًا أن الرغيف الواحد يكلف الدولة 90 قرشًا ويباع للمواطن بـ5 قروش، وتنتج مصر يوميًا من 250 لـ270 مليون رغيف ويتم دعم الخبز الآن بـ 92 مليار جنيه.

التموين الخبز القمح دعم الخبز زيادة الاسعار إبراهيم عشماوي

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