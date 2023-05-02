الثلاثاء 02 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ليبيا.. تأجيل إضراب المراقبين الجويين وغلق المجال الجوى لـ الجمعة القادمة

ليبيا
ليبيا

أعلن المراقبين الجويين في ليبيا عن تأجيل الإضراب المفتوح عن العمل مطارات الدولة الليبية، الإثنين، وتفعيل الإضراب الجمعة المقبلة، بعد وعود المسئولين بالنظر في مطالبهم.

 

وكانت النقابة العامة للمراقبين الجويين قد أعلنت دخولهم في إضراب مفتوح وإيقاف خدمات المراقبة الجوية والملاحة في جميع المطارات.


من جانبهم، أكد عدد من المراقبين أن الاضراب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة دون أي تطور في رواتبهم خاصة أن التعامل معهم يختلف عن التعامل مع باقي الجهات التابعة لسلطة الطيران المدني حيث لا يتم تضمين رواتبهم في جدول الرواتب الموحد، مشيرين إلى أن مطالبهم تتضمن تحسين بيئة العمل والتأمين الصحي وزيادة الرواتب والانضمام لجدول الرواتب الموحد وكذلك فصل إدارتهم عن مصلحة الطيران المدني وصرف الرواتب المتأخرة وتوفير أماكن آدمية للإعاشة لمن يبيت منهم في عمله، وكذلك تطوير العمل بتوفير الاحتياجات اللازمة للأجهزة الملاحية.
 

يذكر أن المراقبين الجويين الليبيين دخلوا في إضرابات متكررة خلال السنوات الماضية مطالبين بتحسين أجورهم وتطوير بيئة العمل لضمان سلامة المجال الجوي الليبي.

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