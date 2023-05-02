ضياء الدين داوود: عمال وفلاحو مصر عصب البلد ولا تقدم بدونهم

هنأ النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، العمال بمناسبة عيد العمال، قائلًا إنه رغم المصاعب والتحديات، إلا أننا يجب أن نتذكر تضحيات العمال في الماضي والحاضر والمستقبل، وأنهم عصب هذا البلد، ولن نحدث أي تقدم بدونهم.

وتحدث "داوود" خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، عن نشأته، قائلا: "أنا من مواليد عام 1975، وكان لاسمي نصيب من تشكيل وجداني، أنا ابن شقيق الراحل ضياء الدين داوود، وعندما ولدت كان عمي خلف قبضان السجن في خلافه الشهير مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات فيما سمى بأزمة مايو، والتي قضى بسببها عقوبة سالبة للحرية مدتها 10 سنوات".

وتابع عضو مجلس النواب: "ولدت في بلد له زخم كبير، وتربيت في دمياط، وأنحدر من أسرة عاصرت تقلبات سياسية كثيرة، حيث أيدت أسرتنا ثورة 23 يوليو، وكان عمي أمينا للاتحاد الاشتراكي، وعضوا بمجلس الأمة في دوري 1964 و1968، واختاره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بعد أول حكومة مدنية شُكلت في عام 1968 وزيرا للشئون الاجتماعية حتى وقع الخلاف الشهير مع الرئيس السادات، وبالتالي فقد تربيت على الانحياز للناس في القضايا السياسية والاجتماعية".