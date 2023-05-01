هبوط أرضى بمحور المحمودية بسبب كسر ماسورة مياه

وقع هبوط أرضي بطريق المحمودية وسط الإسكندرية، اليوم، بسبب كسر ماسورة مياه عمومية، بالحارة البطيئة بالمحور، فيما تواجدت كافة الجهات المعنية بالحي للإصلاح الفوري للهبوط.



تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغًا بحدوث كسر ماسورة مياه عمومية بمحور المحمودية أمام أول شارع سعد، وتوجهت عزة سعد، رئيس حي وسط، في استجابة سريعة لموقع البلاغ، يرافقها عماد الحوشي، سكرتير عام الحي، ومدير إدارة الطرق بالحي، بتواجد القول الأمني ومسئولي شركتي المياه والصرف الصحي.

وأسفرت المعاينة عن أنه تسبب كسر ماسورة مياه في إحداث هبوط أرضي بطريق المحور البطيء، وأدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه، وتم التعامل معها بمعرفة معدات شركة الصرف الصحي للكشف عن الكسر.

ووجهت رئيس الحي كافة الجهات المعنية بالاسراع فى أعمال إصلاح الكسر والهبوط الأرضي، وإعادة الشىء لأصله في إطار المحافظة على السيولة المرورية والأمن وسلامة المواطنين.



وفي سياق آخر، قامت لجنة تطهير الشنايش بحي وسط، بمتابعة تطهير 76 مطبق بشوارع: الجوهري محطة مصر، نورالدين سبورتنج، ١٢،١٣ منيشة النزهة، الجرجاني، ابن وهبة الحضرة القبلية، محمد ياقوت عطية الإبراهيمية، مدين العطارين، فكتور باسيلي كوم الدكة، محفوظ محرم بك، رجب زكي (سادس)، النويري الغيط الصعيدي، عبدالسلام المحجوب الحضرة الجديدة، الطحان ابيس العاشرة، والسلام من الجيزة.

وتجري لجنة تطهير الشنايش المُشكلة بحي وسط، برئاسة عماد الحوشي، سكرتير عام الحي، متابعة أعمال تطهير المطابق، التي تتم بمعرفة إدارة وسط للصرف الصحي، برئاسة المهندسة نهاد تيسير لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة التطهير هذا العام، والتأكد من جاهزية وصيانة المطابق وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء المقبل، حيث يصل ما تم تطهيره حتى الآن إجمالي 1586 مطبق بحي وسط، في إطار توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد، وخطة الـ100 يوم للتطهير التي بدأت من 1 ابريل 2023 استعدادا لشتاء 2024.

هبوط أرضي بوسط الإسكندرية

هبوط أرضي بوسط الإسكندرية

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