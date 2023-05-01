الإثنين 01 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا تبرر طرد دبلوماسيين روس: اشتباه فى التجسس

الحكومة الألمانية
الحكومة الألمانية

برّرت الحكومة الألمانية الإثنين، طرد دبلوماسيين روس في منتصف أبريل بسعيها إلى "تقليص حضور أجهزة الاستخبارات" في البلاد، علمًا بأنّ الخطوة كانت قد استدعت ردًّا انتقاميًا روسيًا تمثّل بطرد دبلوماسيين ألمان.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الألمانية: "بهدف تقليص حضور أجهزة الاستخبارات الروسية (...) غادر أعضاء في السفارة الروسية في ألمانيا في منتصف الشهر".

وأوضح البيان أنّ "نشاط هؤلاء الأشخاص لم يكن متوافقًا مع وضعهم الدبلوماسي"، مضيفة أنّها "كانت على تواصل مع الجانب الروسي في الأسابيع الأخيرة" حول هذا الموضوع.

وقبل البيان الصادر الإثنين لم تكن برلين قد أعطت أي مبرّر لمغادرة هؤلاء الدبلوماسيين، علمًا بأنّ هذه المغادرة استدعت ردًّا انتقاميًا روسيًا تمثّل بطرد عشرين موظفًا في السفارة الألمانية في موسكو.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية، في بيانها، أن الدبلوماسيين الألمان "غادروا روسيا" الإثنين.

وجاء في البيان: "خلافًا لأعضاء الممثلية الروسية في ألمانيا، زملاؤنا المعنيّون تصرّفوا على الدوام بما يتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".

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