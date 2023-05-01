محافظ أسوان يترأس اجتماع لجنة القيادات لإجراء تقييم أداء شاغلى الوظائف القيادية

ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع لجنة القيادات لإجراء المقابلات الشخصية المباشرة من أجل تقييم أداء شاغلى الوظائف القيادية من المرشحين المطلوب التجديد لهم سنوياً، والتى تضم مديرى عموم إدارات الأمن، وشئون مكتب المحافظ، والتخطيط والتنمية العمرانية، والتنمية الريفية، وشئون البيئة، والشئون الاقتصادية، بالإضافة إلى الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة.

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير منظومة العمل الحكومى والإدارى، ووفقًا لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه فى إطار رؤية المحافظة للارتقاء بمنظومة العمل ودعمها بقيادات وكوادر قادرة على تحمل المسئوليات بما يتوافق مع متطلبات وتحديات المرحلة الحالية تم إجراء هذا التقييم لاختيار أفضل العناصر والأكفاء والأنسب منهم.

لفت إلى أن التجديد لمديرى العموم يرتكز على قياس مدى قدرة وكفاءة كل مدير عام على امتلاك المهارات والأدوات الشخصية اللازمة للإدارة السليمة والرشيدة، وهو الذى يتوازى مع قدرته على الرؤية المستقبلية والابتكار والإبداع فى دعم منظومة العمل لديه، فضلاً عن توافر صفات النزاهة والالتزام الإدارى والشخصى من خلال الجهات الرقابية والأمنية.

وأشار أشرف عطية إلى أنه سيتم تنظيم دورة تدريبية مكثفة للقيادات الجديدة يحاضر فيها المتخصصون وأصحاب الخبرات، حتى تستطيع الإلمام بمهامهم، ويصبحوا عناصر متميزة قادرة على النهوض بمحافظة أسوان في جميع المجالات.