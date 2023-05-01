"التعليم" تنشر جدول امتحانات مدرسة الخط بسوهاج

أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج الدكتور ياسر محمود عن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصفين الأول والثانى بمدارس تحسين الخطوط للدور الأول بمايو الجارى، للمواد الرئيسية، فضلا عن ضوابط سير الامتحانات للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.

وحدد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصفين الأول والثانى بمدارس تحسين الخطوط للدور الأول بمايو الجارى، المدة الزمنية لكل امتحان، والتي تتراوح من ساعتين ونصف لساعة ونصف.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 للصفين الأول والثانى بمدارس تحسين الخطوط بسوهاج، الذى أعلنتة التربية والتعليم يستمر لـ4 أيام تبدأ من غدا الثلاثاء الموافق 2 مايو حتى يوم الأحد الموافق 7 مايو الجارى.



جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

ويأتي جدول الامتحانات كالتالي:

الثلاثاء 2 مايو 2023: اللغة العربية خلال ساعة ونصف و خط الرقعة خلال ساعة واحدة.

الأربعاء 3 مايو 2023: امتحان مادة خط الثلث العادى خلال ساعة ونصف، وعقد إمتحان خط نسخ خلال ساعة واحدة.

السبت 6 مايو 2023: امتحان مادة خط الديوانى خلال ساعة واحدة، وعقد إمتحان خط الفارسى العادى خلال ساعة واحدة.

الأحد 7 مايو 2023: امتحان مادة الرسم والزخرفة والمنظور خلال ساعتين ونصف.