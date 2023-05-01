تفاصيل اجتماع لجنة التنمية المستدامة ببني سويف للنهوض بالقرى

عقد اللواء حازم عزت السكرتير العام في بني سويف،اجتماعاً بأعضاء لجنة التنمية المستدامة بالقرى بحضور نهى محمد مدير التعاون الدولي والعلاقات العامة، وباقي أعضاء اللجنة من مسؤولى التضامن، التموين، الأزهر، القوى العاملة،الصحة، الشباب والرياضة، الزراعة،تعليم الكبار،المجلس القومي للمرأة وإقليمي السكان،التعليم، المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وإدارات:التعاون الدولي، الوحدة الاقتصادية، التخطيط والمتابعة، البيئة، الاستثمار، المكتب الفني ، الموارد البشرية، تنمية القرية، شؤون الإعاقة، السياحة،البنية الأساسية،الصناعات الحرفية ورؤساء القرى المستهدفة وممثلي بعض الجمعيات الأهلية، نهضة بني سويف ، الأورمان، الهيئة القبطية الإنجيلية، اكتفاء.

وخلال الاجتماع استعراض جهود القطاعات المختلفة والوحدات المحلية علي مستوي القرى المستهدفة الفترة الماضية والتي تضمنت الإشارة إلى عقد ندوات توعية،نفذها: فرع المجلس القومي للمرأة،كلية الخدمة الاجتماعية المنظمة العالمية للأزهر الشريف ، وإدارة تنمية القرية بالمحافظة.

فيما قامت التضامن بالتنسيق مع القوى العاملة للاستفادة من من مخرجات أعمال التدريب وتوزيعها بنجع عرب سويلم بمركز ببا، ونظمت الصحة قوافل طبية وندوات توعوية بقري المحافظة لتنظيم الاسرة، علاوة على قيام كلية الخدمة الاجتماعية بعرض طرق جديدة لأعمال التدريب والتسويق الحديثة للمنتجات بمختلف أنواعها، وقامت وحدة شئون الاعاقة بعمل حوار بخصوص ذوي الاعاقة لعمل استمارة أستبيان لمعرفة أراء المواطنين من ذوي الاعاقة بما يتم عن مدى رضائهم عن الخدمات المقدمة لهم تمهيداً لعرضها علي السيد المحافظ

ووجه السكرتير العام بالاهتمام بعمل معارض للحرف اليدوية والتراثية بالقرى وإعداد وتنفيذ خطة للتدريب للشباب والفتيات بالانشطة الصيفية بالمدارس ومراكز الشباب بالاجازة الصيفية وذلك للحفاظ علي الطاقة الشبابية والتنويه عنها إعلامياً عبر الوسائل والنوافذ المتاحة لاجتذاب أكبر عدد من الأطفال والشباب بالمحافظة،علاوة على تكثيف ندوات توعوية لتنظيم الاسرة بالقري بالتعاون مع المديريات والجهات ذات الصلة.

وتناول الاجتماع مستجدات الإجراءات التي تم اتخاذها لتوفير آليات الدعم اللازمة لمشاركة المحافظة في النسخة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي انطلقت"مطلع أبريل الماضي"، والتي تأتي في اطار اهتمام وخطة الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، والتي تشهد رعاية مباشرة من القيادة السياسية لما تمثله هذه القضية من أهمية كبيرة محليا وعالميا.

تستهدف المبادرة العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث، وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي والأمن المائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ.

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ "د.محمد هاني غنيم" بالإسراع بالتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة www.sgg.eg، والتي أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة والذي يستمر حتى نهاية مايو الجاري،والتي تشتمل على مختلف أنواع المشروعات منها المشروعات كبيرة الحجم،والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

وأشارت منسق المبادرة مع الجهات ذات الصلة ووزارة التخطيط نهى محمد" إلى تكليفات المحافظ لنائبه بلال حبش" بمتابعة جهود اللجنة التنفيذية، والتي تضمنت عقد ندوة تعريفية وبرنامج تدريبى "أون لاين" عقب الاعلان عن اطلاق الدورة الثانية من المبادرة وفتح باب التقدم للمشاركة فيها ، حيث تم التعريف بالمبادرة وأهدافها وشروط الترشح لها ومحاورها وميزاتها ومكتسباتها خلال دورتها الأولى تم عرض لأبرز وأهم المشروعات الفائزة بالمرحلة الاولى للمبادرة.