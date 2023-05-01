"القوى العاملة" تنشر أسماء المكرمين من الرئيس السيسى فى عيد العمال

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسى 12 من النماذج المشرفة من قدامى النقابيين وبعض من العاملين بوزارة القوى العاملة، وشركات القطاع الخاص، وأصحاب المشروعات الخاصة، تقديرا لجهودهم المخلصة فى مجال العمل والعمال، فضلا عن إثرائهم العمل النقابى بفكرهم وعملهم لخدمة العمال، وإسهامهم فى دعم مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال فى خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهم وظيفتهم، فضلا عن تميزهم بالاعتزاز بعملهم والإخلاص والتفاني فيه وتأديته بالدقة والجدية على الوجه المطلوب والكفاءة العالية.

جاء ذلك خلال احتفالية عيد العمال، اليوم الاثنين، بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، بحضور وزراء وممثلين عن منظمات عمل عربية ودولية، وشخصيات عامة، وقيادات عمالية.

شمل التكريم منح وسام العمل من الطبقة الأولى لكل من: سحر عثمان عبداللطيف حفناوى من العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ورمضان مصيلحي عبدالعزيز كبير كتاب بمنطقة القليوبية الأزهرية وأمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي سابقاً، وشيماء عبدالمنعم محمود إبراهيم من العاملين بشركة قها للأغذية.

ومنح نوط الامتياز من الدرجة الأولى إلى: عادل عبدالرحمن سيد أحمد مدير عام على المعاش بوزارة الطيران المدني، ومنح نوط الامتياز من الدرجة الثانية إلى: منيرة محمد محمود الشيتى من العاملين بشركة مصر للطيران الخدمات الأرضية.

كما تم منح وسام العمل من الطبقة الثانية إلى كل من: أحمد طلعت عبدالجواد صاجة محاسب ثان بديوان وزارة القوى العاملة، ومحمد محمد عصمت مسعد شملول أخصائى موارد بشرية بالوزارة، وشيرين فتحى إسماعيل محمد من العاملين بشركة إيجاس للبترول، فضلاً عن منح وسام العمل من الطبقة الثالثة إلى كل من: رشا عبدالسلام عباس إبراهيم، مشغل خياطة ببنى سويف وصاحبة مشروع خاص، وزينب عبدالله عبدالمعطى عبدالمجيد من العاملين بشركة أوبشن ترافيل للسياحة، ويوسف السيد إبراهيم منصور، ودرويش مصطفى محمد درويش.

وفيما يلى نبذة عن المكرمين:

سحر عثمان عبداللطيف، شغلت منصب نائب رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية وسكرتيرة المرأة العاملة والطفل، وعضو لجنة المرأة بمنظمة العمل الدولية، وبرز دورها في العمل النقابي.

رمضان مصيلحي عبدالعزيز، شغل منصب أمين صندوق وأمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمي سابقاً، ومن المشهود لهم بالكفاءة والتفاني في العمل.

شيماء عبدالمنعم، عملت أمين صندوق اللجنة النقابية بشركة قها، عضو مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية.

عادل عبدالرحمن سيد، من العاملين السابقين بوزارة الطيران المدني، ومن المشهود لهم بالكفاءة والأداء المتميز.

منيرة محمد الشيتي، من العاملين السابقين بشركة مصر للطيران للخدمات الارضية، والمشهود لها بالعمل الاحترافي.

أحمد طلعت عبدالجواد، من العاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة من ذوى القدرات الخاصة، حريص دائماً على الالتزام بمواعيد العمل، وعدم القيام بإجازته، وتفانيه في إنهاء كافة الأعمال الموكلة إليه.

محمد محمد عصمت، من العاملين بديوان وزارة القوى العاملة، من ذوى القدرات الخاصة، وبالرغم من إعاقته لم يقبل بأى وضع استثنائى لظروفه وحالته الصحية، وقيامه بأی أعمال تطلب منه وتعاونه مع زملائه.

شيرين فتحي، من العاملين بشركة إيجاس للبترول، وهي من ذوي القدرات الخاصة، من حفظة القرآن الكريم بالرغم من فقدها بصرها، وتقوم بتعليم الأطفال القراءة والكتابة بطريقة برايل، وحاصلة على دورات في اللغة والحاسب الآلي.

رشا عبدالسلام عباس، متدربة بإحدى مراكز التدريب التابعة للوزارة، الأمر الذي ساعدها في عمل مشروع خاص بها أثبت نجاحه وريادته في مجال التفصيل والخياطة.

زينب عبدالله عبدالمعطي، لحاصلة على مؤهل عال، وهي أول سيدة تقوم بقيادة سيارة مينى باص بشركة سياحية، ومثال على المرأة المصرية المكافحة في العمل.

يوسف السيد منصور، من العاملين بشركة الشرقية للسكر، وتميز في الأداء والانضباط، ومثل يحتذى به للعاملين بالقطاع الخاص.

درويش مصطفى، من العاملين بشركة الشرقية للسكر، مشهود له بالتفاني في العمل والإخلاص والعمل الدءوب.