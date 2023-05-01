"إكسترا نيوز" تتفقد مصنع "فيوتيك" للصناعات الاستهلاكية

قال محمد هلال مدير إدارة مصانع “فيوتيك”، إن مبادرة “ابدأ” كان لها دور كبير في افتتاح مصنع فيوتيك، حيث إذا لم تتدخل المبادرة في افتتاح هذا المصنع لكان مازال في مرحلة الإعداد والتأهيل.

صنع فيوتيك

وأكد محمد هلال خلال حواره لكاميرا "إكسترا نيوز"، أن مصنع فيوتيك بمثابة مجمع صناعي على مساحة أكثر من 7000 متر، كما أنه قائم على ثلاثة أدوار علوية.

الكشافات الاستهلاكية

وأضاف في حديثه أن هذا المصنع قائم على صناعة المعدات الكهربائية الاستهلاكية مثل اللمبات الذكية، الإضاءات التخصصية لكبار السن والتي تمنحهم فيتامين دي، كما يتم إنتاج عدد كبير من الكشافات جيدة الصنع والجودة.

وقال إن الدولة كانت تقوم باستيراد هذه المعدات من الخارج بمليارات الجنيهات، ولكن في ظل تصنيع تلك المعدات الاستهلاكية على أرض مصر تم توفير العملة الصعبة في الخزانة المصرية.

وتابع: "تم إنشاء مدرسة فنية تدريبية بجانب هذا المصنع لضمان حسن التأهيل للعامل في المصنع حتى يخرج المصنع بأعلى جودة وكفاءة، ويتم الالتحاق بالمدرسة الفنية بعد المرحلة الإعدادية إضافة إلى أن الطالب يحصل على راتب شهري أثناء الدراسة للإنفاق على ذاته".