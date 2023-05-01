ضبط 7 أطنان سماد و1900 لتر مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئة المواد الغذائية، لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية والرقابية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت، والمرور على التجار التموينين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

وفي هذا الإطار، تمكنت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الادارة بمشاركة المفتشين بالادارة بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة.

وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق "ههيا - الإبراهيمية"، بالاشتراك مع مباحث التموين من ضبط سيارة جامبو قادمة من مدينة القرين متجهة إلى قرية المهدية محملة بـ 150 شيكارة سماد يوريا (كيماوي) خاص بوزارة الزراعة ومحظور تداوله باﻷسواق، زنة الشيكارة الواحدة 50 كيلوجرام، بإجمالي كمية مقدارها 7 طن ونصف، وتحرير المحضر رقم 5828 لسنة 2023 جنح ههيا ، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر، وتسليم السائق والسيارة إلي مركز الشرطة .

و تمكنت الحملة أثناء مرورها بشارع الحاجة آمنة بمدينة ههيا من ضبط كمية من السولار مقدارها 1200 لتر وكمية من البنزين 80 ، مقدارها 700 لتر داخل طلمبة رصيف تعمل بدون ترخيص، وتحرير المحضر رقم 5826 لسنة 2023 جنح ههيا، وتم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.

و تمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية المهدية من ضبط كمية من السكر مقدارها 250 كيلوجرام، وكمية من زيت الطعام مقدارها 200 لتر، وكمية من المكرونة مقدارها 560 كيلو جرام ، كلها مجهولة المصدرداخل محل لبيع السلع الغذائية والمخزن الملحق به ، و تحرير المحضر رقم 5761 لسنة 2023 جنح ههيا ، و تم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر.