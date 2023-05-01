الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة مطروح" يتابع وضع المصابين إثر تصادم سيارة بتروسيكل في الضبعة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

 تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الوضع الصحى للمصابين في حادث تصادم سيارة بتروسيكل بمدينة الضبعة.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي وتم التعامل معهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مضيفا أن الإصابات تنوعت بين خفيفة و متوسطة، حيث اطمأن على تقديم الإسعافات اللازمة لهم مع المتابعة بالعيادات الخارجية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم استدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى وقت الحادث.

وقدم  الشكر  التقدير للفريق الطبي بمستشفى الضبعة المركزي، تحت إشراف مدير المستشفي الدكتور  محمد عبدالظاهر، لسرعة التعامل بحرفية فائقة مع المصابيين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الطبية لهم، وذلك فور تلقي بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة عن وقوع حادث تصادم بمدينة الضبعة .

FB_IMG_1682942179066
FB_IMG_1682942179066
FB_IMG_1682942177312
FB_IMG_1682942177312
FB_IMG_1682942175648
FB_IMG_1682942175648
FB_IMG_1682942172126
FB_IMG_1682942172126
FB_IMG_1682942173839
FB_IMG_1682942173839
مستشفي الضبعة المركزي وكيل صحة مطروح وقوع حادث تصادم صحة مطروح حالة المصابين أقسام الطوارئ

الأكثر قراءة

وفاة الفنان مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

محامي يبتز رجل أعمال مشهور بصور وفيديوهات مفبركة لزوجته مقابل 12 مليون جنيه

آخر أعمال الفنان مصطفى درويش

السبب وراء وفاة الفنان مصطفى درويش

إحالة واقعة احتجاز جثة طفلة ولدت على باب مستشفى ناصر التخصصى بالقليوبية للتحقيق

"التصديري للصناعات": "أفروبلاست" يقدم أحدث التقنيات لخدمة قطاعات الأعمال في مجال البلاستيك والمطاط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي