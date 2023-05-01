وكيل "صحة مطروح" يتابع وضع المصابين إثر تصادم سيارة بتروسيكل في الضبعة

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الوضع الصحى للمصابين في حادث تصادم سيارة بتروسيكل بمدينة الضبعة.

وأوضح وكيل صحة مطروح، أن الحادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم نقلهم لمستشفى الضبعة المركزي وتم التعامل معهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مضيفا أن الإصابات تنوعت بين خفيفة و متوسطة، حيث اطمأن على تقديم الإسعافات اللازمة لهم مع المتابعة بالعيادات الخارجية.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن أقسام الطوارئ بالمستشفى تعمل على قدم وساق للتعامل مع الإصابات، وتم استدعاء للأطقم الطبية كاملة داخل المستشفى وقت الحادث.

وقدم الشكر التقدير للفريق الطبي بمستشفى الضبعة المركزي، تحت إشراف مدير المستشفي الدكتور محمد عبدالظاهر، لسرعة التعامل بحرفية فائقة مع المصابيين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية الطبية لهم، وذلك فور تلقي بلاغ من غرفة الرعاية الحرجة والعاجلة عن وقوع حادث تصادم بمدينة الضبعة .

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