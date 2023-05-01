الإثنين 01 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الإنسان أولوية".. "حياة كريمة" تحمي صحة أهالي أطفيح والصف بمحطات المياه الجديدة

حياة كريمة
حياة كريمة

إنجازات كثيرة حققتها مبادرة حياة كريمة في عودة الحياة في مختلف القطاعات، وكانت أبرزهم منظومة الصرف الصحي ومحطات تنقية المياه  في أكثر من منطقة تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية في محافظة الجيزة، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في حوالي 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح من أجل مياه نظيفة لصحة المواطن. 

-  توصيل مياه نظيفة

 قال عزت السيد أحد أهالي مركز الصف :" حياة كريمة سعت إلي إحلال وتجديد عدد كبير من المواسير القديمة والمتهالكة، وبناء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب لخدمة المناطق المحرومة وتوصيل مياه نظيفة، من أجل الحفاظ علي صحتنا بعد أن كانت المواسير مليئة بالصدى ومتهالكة وكنا نسعى كثيرا إلى تجديدها  وهو ما أنجزته حياة كريمة وحققت ذلك".   

- الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه

 من جهته قال عبدالله علي :" سعت المبادرة  إلى إنشاء محطات معالجة وتوفير مياه شرب نقية للمواطنين  والتخلص  من مياه الصرف الصحي و اهتمت  الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي إعادة استخدام مياه الصرف الصحي الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، دون الإضرار بالمصارف والترع، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وضمان تقديم الخدمة التي يحتاجها المواطن بالمستوى اللائق في مركز أطفيح بعد أن كنا نعاني من انقطاع مياة الشرب وانتشار الرواسب بها". 

- لقاءات اجتماعية وتجديد البنية التحتية

وحققت حياة كريمة العديد من الأنشطة والخدمات في مركزي أطفيح والصف وتنوعت ما بين ندوة توعوية ولقاء مجتمعيًا تناول التعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة تهدف إلى أهمية المحافظة على كل نقطة مياه.  

وشهد مركزي أطفيح والصف عدد كبير من المشاريع الجاري تنفيذها و شملت محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية، ومشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالإضافة إلى مشروع الوحدات الصحية وتجديد البنية التحتية للحفاظ علي حياة المواطنين.

حياة كريمه أهالي الصف مركزي الصف واطفيح محطات المياه حياة كريمة تنقذ

الأكثر قراءة

وفاة الفنان مصطفى درويش وتشييع الجنازة عقب صلاة العصر

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن وفاة الفنان مصطفى درويش

"أوقاف سوهاج" تعلن استئناف جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية بالمساجد (صور)

"حاسس إنى مش مطول".. مصطفى درويش يتنبأ بوفاته منذ عامين فى ندوة بـ"الدستور"

"القوى العاملة" تنشر أسماء المكرمين من الرئيس السيسى فى عيد العمال

توريد 12 ألف و706 طن من القمح للصوامع والشون في بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مرفت يس

أول مايو.. قصة كفاح

لواء.حمدى البطران

حدث فى سبعينيات القرن الماضى

القس. رفعت فكرى

اللص الشريف!!

بسنت حسن

٢٨ ليلًا وقصيدة

ماجد حبته

قمة التنمية والسلام والسلاح

محمد العسيري

شيرين.. مش كل القصص ملهمة

وائل لطفي

المطلوب من الحوار الوطني

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

حفل الفنان محمد منير فى العريش

الأهلي VS الرجاء: منعم "يعيّد" على الجماهير برأسية قاتلة

كامل العدد.. الشعب يحتفل.. والحكومة تعمل: «عيدنا أمن وفرحة»

محطة تل أبيب

المزيد

عمليات في عقبة جبر.. لماذا تحولت أريحا إلى مشكلة لـ "إسرائيل"؟

الجزائر تنسحب من رئاسة لجنة بالبرلمان الدولى بسبب إسرائيل

بوقف هدم المنازل والمدارس.. "أطباء بلا حدود" تدعو إسرائيل للامتثال للقانون الإنساني والدولي