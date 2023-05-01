"الإنسان أولوية".. "حياة كريمة" تحمي صحة أهالي أطفيح والصف بمحطات المياه الجديدة

إنجازات كثيرة حققتها مبادرة حياة كريمة في عودة الحياة في مختلف القطاعات، وكانت أبرزهم منظومة الصرف الصحي ومحطات تنقية المياه في أكثر من منطقة تأتي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية في محافظة الجيزة، والتي تستهدف تطوير البنية التحتية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في حوالي 42 قرية بمركزي الصف وأطفيح من أجل مياه نظيفة لصحة المواطن.

- توصيل مياه نظيفة

قال عزت السيد أحد أهالي مركز الصف :" حياة كريمة سعت إلي إحلال وتجديد عدد كبير من المواسير القديمة والمتهالكة، وبناء محطة جديدة لتنقية مياه الشرب لخدمة المناطق المحرومة وتوصيل مياه نظيفة، من أجل الحفاظ علي صحتنا بعد أن كانت المواسير مليئة بالصدى ومتهالكة وكنا نسعى كثيرا إلى تجديدها وهو ما أنجزته حياة كريمة وحققت ذلك".

- الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه

من جهته قال عبدالله علي :" سعت المبادرة إلى إنشاء محطات معالجة وتوفير مياه شرب نقية للمواطنين والتخلص من مياه الصرف الصحي و اهتمت الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلي إعادة استخدام مياه الصرف الصحي الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، دون الإضرار بالمصارف والترع، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وضمان تقديم الخدمة التي يحتاجها المواطن بالمستوى اللائق في مركز أطفيح بعد أن كنا نعاني من انقطاع مياة الشرب وانتشار الرواسب بها".

- لقاءات اجتماعية وتجديد البنية التحتية

وحققت حياة كريمة العديد من الأنشطة والخدمات في مركزي أطفيح والصف وتنوعت ما بين ندوة توعوية ولقاء مجتمعيًا تناول التعريف بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وورشة لتعليم مبادئ السباكة الخفيفة تهدف إلى أهمية المحافظة على كل نقطة مياه.

وشهد مركزي أطفيح والصف عدد كبير من المشاريع الجاري تنفيذها و شملت محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية، ومشروع محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بالإضافة إلى مشروع الوحدات الصحية وتجديد البنية التحتية للحفاظ علي حياة المواطنين.